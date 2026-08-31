Área de fundición de cobre en una planta procesadora en Machali, Chile.
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Agencia Bloomberg
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La economía de Chile comenzó el tercer trimestre con datos más débiles de lo previsto, después de que las fuertes tormentas invernales interrumpieran algunas operaciones mineras y agravaran los desafíos para el presidente José Antonio Kast.

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