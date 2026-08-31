Chile, el mayor productor de cobre del mundo, produjo 403,424 toneladas métricas del metal rojo en julio, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra cayó 9.8% frente a junio y 9.4% respecto de un año antes, al nivel más bajo para un mes de julio desde 2011.

La producción industrial cayó 5.1% interanual en julio, mucho más que la contracción de 1.9% prevista por los analistas encuestados por Bloomberg. La producción manufacturera disminuyó 4.9%, frente a una caída estimada de 4.6%, mientras que las ventas minoristas aumentaron 2.2%, cerca de la mitad del 4.3% proyectado.

Los economistas han recortado a cerca de 1% sus previsiones de crecimiento para Chile en 2026, en medio de un alto desempleo, fuertes lluvias y una débil confianza tras el drástico aumento de los precios de los combustibles. La producción de cobre atraviesa un año decepcionante, con una fuerte baja en el primer semestre. Aunque el Congreso aprobó en julio medidas proinversión, como recortes de impuestos y garantías a la inversión, Kast ha advertido que sus efectos sobre el crecimiento tardarán en materializarse.

Las tormentas invernales que afectaron el centro de Chile en julio dejaron más de una decena de muertos, obligaron a cerrar escuelas y provocaron interrupciones en operaciones mineras. También forzaron cierres temporales en la mina Los Pelambres de Antofagasta Plc y Caserones de Lundin Mining Corp., además de interrumpir brevemente las operaciones en Candelaria, también de Lundin.

Los datos de julio reflejan “los impactos de temporales de fines de ese mes en minería, educación, comercio y transporte al menos”, escribió en X Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile. “Crecimiento del PBI 2026 entre 0.5 y 0.75% se haría el más probable”.

La tasa de desempleo del país aumentó levemente a 9.5% en julio, impulsada por una desocupación femenina de 10.3%, según datos del gobierno publicados el viernes.

El PBI de Chile se estancó en el segundo trimestre, después de contraerse 0.3% en los primeros tres meses del año, informó el banco central antes en agosto.

El semestre de Codelco

Las ganancias de Codelco se dispararon en el primer semestre pese a la caída de la producción de cobre, ya que los precios, cercanos a máximos históricos, compensaron con creces el menor volumen y el aumento de los costos de la minera estatal chilena.

El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se disparó un 68% respecto del año anterior, hasta US$ 4,650 millones, mientras que el precio de venta del cobre de Codelco aumentó más de 40% en el mismo periodo, informó la empresa el viernes.

Ánodos de cobre listos para su envío en la planta procesadora Codelco El Teniente en Machali, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg

Los mejores resultados financieros ocultan las persistentes dificultades operativas. La producción de las minas propias cayó 11% en el primer semestre, lastrada por descensos en las minas insignia de El Teniente y Chuquicamata. Los costos directos aumentaron 6.7% debido a la menor producción, junto con mayores gastos en energía, combustible y otros rubros denominados en pesos. La producción implícita del segundo trimestre se redujo 14%.

El comunicado de resultados no hizo mención a las previsiones de producción anual, pese a que la empresa había señalado que tendría dificultades para aumentar la producción este año, debido a que los contratiempos en sus minas y proyectos siguen lastrando la producción. Esto ocurre en momentos en que la creciente demanda de cobre de las redes eléctricas, la inteligencia artificial y la electrificación aumenta la presión sobre las mineras para que aporten más metal al mercado.

Bajo la dirección del presidente Bernardo Fontaine y del presidente, Jorge Gómez, Codelco está revisando sus planes de inversión con el objetivo de priorizar la rentabilidad frente al volumen y reforzar su balance. La empresa arrastra una deuda de unos US$ 27,000 millones tras años de fuertes inversiones en proyectos.

Los desafíos de Codelco, aunque más pronunciados que los de la mayoría de los operadores mineros, forman parte de una dificultad generalizada en el sector, ya que resulta cada vez más difícil y costoso encontrar, desarrollar y explotar yacimientos. Este mes, Chile rebajó por segundo trimestre consecutivo su previsión de producción de cobre para 2026 a 5.27 millones de toneladas, lo que supone un descenso de 2.6% respecto del año pasado.

Las condiciones para las minas chilenas no mejorarán este trimestre tras las fuertes lluvias y nevadas que azotaron las regiones mineras en las últimas semanas, lo que podría ser un indicio de lo que le espera al sector ante el fortalecimiento de El Niño.

Los precios de referencia del cobre se acercan a máximos históricos después de que los operadores intensificaran los envíos de metal a Estadps Unidos en medio de amenazas arancelarias y de que la escasa oferta minera aumentara la preocupación sobre la capacidad del sector para satisfacer la demanda.