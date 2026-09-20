El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervisó la primera jornada presencial de capacitación de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizada por la ONPE en Lima y otras regiones del país.

Personal de fiscalización del JNE y de los Jurados Electorales Especiales acudió a los locales de capacitación organizados por la ONPE y sus oficinas descentralizadas.

La fiscalización tiene como objetivo corroborar que las instrucciones brindadas se ajusten a la normativa electoral y que los miembros de mesa entiendan sus funciones para garantizar los comicios del 4 de octubre.

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Los miembros, tanto titulares como suplentes, deberán encargarse de instalar la mesa, dirigir la votación y realizar el conteo de los votos, tareas importantes para garantizar la transparencia del proceso.

La primera capacitación comenzó a las 8:00 a. m. En tanto, se tiene programada una segunda jornada para el domingo 27 de septiembre, que también será supervisada por fiscalizadores de la entidad electoral.