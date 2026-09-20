JNE supervisa capacitación de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: JNE
JNE supervisa capacitación de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: JNE
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Redacción Gestión
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, realizada por la ONPE en Lima y otras regiones del país.

Personal de fiscalización del JNE y de los Jurados Electorales Especiales acudió a los locales de capacitación organizados por la ONPE y sus oficinas descentralizadas.

entiendan sus funciones para garantizar los comicios del 4 de octubre.

Los miembros, tanto titulares como suplentes, deberán encargarse de instalar la mesa, dirigir la votación y realizar el conteo de los votos, tareas importantes para garantizar la transparencia del proceso.

La primera capacitación comenzó a las 8:00 a. m. En tanto, se tiene programada una segunda jornada para el domingo 27 de septiembre, que también será supervisada por fiscalizadores de la entidad electoral.

Los miembros, tanto titulares como suplentes, deberán encargarse de instalar la mesa, dirigir la votación y realizar el conteo de los votos.(Foto: GEC)
Los miembros, tanto titulares como suplentes, deberán encargarse de instalar la mesa, dirigir la votación y realizar el conteo de los votos.(Foto: GEC)

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