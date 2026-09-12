Productos Faraón, la segunda marca individual de arroz más grande del país, solo superada por el portafolio de Costeño Alimentos (grupo Camil). Foto: Productos Faraón
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Karen Guardia Quispe
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El peruano tiene una característica que lo distingue de otros consumidores de la región: su afición por el arroz. De acuerdo con datos del INEI, el consumo de arroz en Perú se mantiene en niveles elevados, con 74 kg per cápita al año en 2026. En este mercado, uno de los principales actores es Productos Faraón, la segunda marca individual de arroz más grande del país, solo superada por el portafolio de Costeño Alimentos (grupo Camil). En un mercado de alto consumo, ¿cuáles son los planes de Faraón para seguir creciendo y, al mismo tiempo, diversificar su portafolio más allá del arroz?

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