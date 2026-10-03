No son embargables las cuentas CTS ni las pensiones de alimentos, pero sí las cuentas de ahorros. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Pueden darse varios escenarios en los que una cuenta de ahorros bancaria puede ser embargada para cubrir una obligación pendiente, ¿cuáles son esas circunstancias?

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