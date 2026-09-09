Los depósitos a plazo son más comparables con el fondo 1 de las AFP. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Pese a los sucesivos retiros de los fondos de pensiones, las AFP sacan lustre a los resultados de sus inversiones, ¿cuáles son sus resultados?

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