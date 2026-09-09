El desempeño de los fondos del Sistema Privado de Pensiones en los últimos siete años ha sido “bastante” atractivo, asegura AFP Integra.

A julio, el promedio anual de rentabilidad de los fondos 1, 2 y 3 de las AFP fue de 11%, 19% y 31%, respectivamente, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Quiero aprovechar la oportunidad para desmitificar algo. La gente dice: los depósitos a plazo siempre le ganan a las AFP, y eso es mentira, totalmente. El rendimiento de los depósitos a plazo (en bancos) en ese periodo (desde el 2019) ha estado entre 1.3% y 6.9% (anual). Pero 6.9% es (la ganancia en) un año, solamente. Cuando ves el promedio, eso está más alrededor de 4% o 3.8% (anual). Y todos los fondos (de pensiones) han rendido en promedio, en esos (mismos) siete años, más”, sostuvo Jean Pierre Fournier, vicepresidente de inversiones de AFP Integra (ver gráfico).

Jean Pierre Fournier, vicepresidente de inversiones de AFP Integra. (Foto: Joel Alonzo)

Bancos

Además, resaltó que la rentabilidad acumulada por los fondos de AFP ha sido mayor en comparación a los depósitos a plazo.

“Estoy hablando de la banca, no de financieras o de algunas cajas municipales”, precisó Fournier.

Algunos años en particular los depósitos a plazo pueden “ganar” a los fondos previsionales porque el mercado financiero puede caer y, por tanto, las inversiones de los fondos arrojan resultados negativos, mencionó. Sin embargo, al siguiente año de la pérdida, se suele observar una recuperación, afirmó.

“Alrededor del 60% o 70% de veces, los fondos (previsionales) le ganan a los depósitos a plazos en el año. Ahora, en el acumulado, no debe haber duda de que el fondo de pensiones ha ganado”, manifestó.

Estrategia

De acuerdo con AFP Integra, uno de los aspectos que contribuirá a generar buenos retornos en este escenario de incertidumbre, doméstica y externa, es enfocarse en diversificar riesgos.

Las barreras comerciales y la disputa por la hegemonía en el campo tecnológico continuarán e influirán en los flujos de inversiones a nivel global, según la gestora.

Asimismo, destaca la importancia de buscar activos con alto valor a largo plazo. “La calidad de los activos y la resiliencia de la rentabilidad de los negocios serán las principales variables a monitorear por los inversionistas”, asegura.

Perfil

Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, comentó que los depósitos a plazo suelen ser una alternativa preferida por personas con elevada aversión al riesgo, pues ofrecen un retorno seguro. Por eso son más comparables con el fondo 1 de las AFP que invierte más en renta fija y cuyo desempeño no es tan fluctuante.

Asimismo, indicó que el rendimiento de las AFP ha sido llamativo, sobre todo desde octubre del año pasado, impulsado por la bolsa estadounidense, que también empujó a la plaza limeña.

Comisión

”(Los aportes voluntarios a las AFP) pueden ser una oportunidad para quien entiende mejor el negocio, que comprende que debe esperar (a largo plazo) y que está en la capacidad de hacerlo”, agregó Chang al enfatizar que también debe entrar en la evaluación del inversionista la comisión que cobran las AFP por la gestión del capital.

Según AFP Integra, la rentabilidad promedio histórica del fondo 1 es de 6.4% anual, que es mayor a lo que pagan los bancos por los depósitos a plazo (donde hoy la tasa efectiva anual en el sistema financiero es máximo de 5.5%, según la SBS).

Cuatro AFP compiten en el mercado peruano | Foto: Andina

Composición

El fondo 1 de las AFP, el más conservador, tiene un 88% del portafolio invertido en renta fija (instrumentos de deuda como bonos). En tanto, el fondo 2 destina el 35% arenta fija, el 23% a acciones internacionales, 22% a acciones locales y 18% a activos alternativos internacionales. Por su parte, el fondo 3, el más agresivo, invierte un 45% en acciones internacionales, 34% en acciones locales y 16% en alternativos internacionales.