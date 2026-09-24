ClearPower Global, empresa estadounidense que desarrolla sistemas hidroeléctricos sobre infraestructura de agua existente, fue seleccionada por el Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT) para desarrollar un proyecto de generación hidroeléctrica en el Sistema Hidráulico Mayor Tinajones, en Lambayeque. La iniciativa contempla una inversión de más de US$ 35 millones y una capacidad de hasta 20 MW, según información difundida por la compañía y confirmada por el PEOT.

El proyecto busca aprovechar los desniveles existentes en la infraestructura del sistema Tinajones para generar energía mediante turbinas, sin modificar la función principal de la red hidráulica, que es transportar agua para actividades agrícolas y comunidades de la zona.

Según la comunicación de ClearPower, la primera etapa del proyecto podría generar hasta 184 GWh de energía renovable al año. La empresa instalará sus turbinas en puntos donde el movimiento y la caída del agua permitan generar electricidad, aprovechando una infraestructura que ya existe.

La autorización otorgada por el PEOT permite a ClearPower utilizar la infraestructura hidráulica del sistema para desarrollar el proyecto. La entidad precisó que esta autorización no implica la transferencia de la propiedad o administración de las instalaciones, que permanecen bajo control del Estado.

El PEOT también aclaró que la autorización no significa que el proyecto pueda comenzar a operar de inmediato. ClearPower deberá gestionar la concesión para la generación de energía eléctrica ante la Gerencia Regional de Energía y Minas, de acuerdo con la normativa vigente.

Concesión por 30 años

El proyecto contempla una concesión de 30 años. Durante ese periodo, ClearPower asumirá los costos de operación y mantenimiento relacionados con el proyecto. Como parte del acuerdo, la empresa entregará al PEOT al menos S/ 1.5 millones al año provenientes de la generación hidroeléctrica.

El acuerdo contempla una concesión de 30 años y un aporte de al menos S/1.5 millones anuales al PEOT por la generación hidroeléctrica. (Foto: Archivo)

El PEOT señaló que el proyecto deberá desarrollarse sin afectar la disponibilidad de agua, el funcionamiento del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones ni los derechos de los usuarios agrarios del valle Chancay-Lambayeque. La autorización también contempla que el uso de la infraestructura pueda suspenderse temporalmente ante situaciones relacionadas con su operación, mantenimiento o seguridad.

El Sistema Hidráulico Mayor Tinajones comprende infraestructura como la Presa Tinajones, el Canal Alimentador y el Canal Taymi, que forman parte de la red administrada por el PEOT. La propuesta de ClearPower busca incorporar generación eléctrica sobre esta infraestructura existente, sin alterar su función de distribución de agua.