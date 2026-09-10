El agua puede liberarse cuando sea necesario para generar electricidad. (Foto: referencial ENEL)
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Financial Times
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La energía hidroeléctrica no es precisamente un invento nuevo. Las ruedas hidráulicas se utilizaron por primera vez en la antigua Grecia; los cimientos de la ingeniería hidráulica moderna se sentaron en el siglo XVIII; y la electricidad se generó por primera vez mediante centrales hidroeléctricas de bombeo hace unos 120 años.

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