Orygen impulsa proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos e híbridos como parte de su nueva etapa de expansión en Perú. (Foto: Archivo)
Orygen impulsa proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos e híbridos como parte de su nueva etapa de expansión en Perú. (Foto: Archivo)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, empresa del , avanza con una cartera cercana a 3 gigavatios (GW) en proyectos de generación de energía renovable en Perú, que incluyen , hidroeléctricas, híbridas y sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS). Varios de estos proyectos podrían alcanzar la decisión final de inversión y obtener las autorizaciones para iniciar su construcción entre 2026 y 2027, según señaló , CEO de la compañía.

Los próximos dos años serán determinantes para consolidar la siguiente etapa de crecimiento. Varios proyectos se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo y esperamos que durante 2026 y 2027 alcancen decisiones finales de inversión y las aprobaciones regulatorias necesarias para iniciar su construcción”, afirmó el ejecutivo al medio especializado Strategic Energy.

, tras la adquisición concretada por InfraCorp, brazo de inversiones en infraestructura y energía del conglomerado. Desde entonces, ha delineado una estrategia enfocada en ampliar su capacidad de generación y fortalecer sus operaciones.

LEA TAMBIÉN: Orygen y proyectos por US$ 3,000 millones: más complejos híbridos e iniciativas avanzadas

Uno de los primeros hitos será , actualmente en construcción y que, de acuerdo con la empresa, será el primer complejo de generación solar y eólica a gran escala del Perú. El proyecto tendría una capacidad de 400 megavatios (MW) y entraría en operación comercial durante el último trimestre del año.

Baterías y reglas claras

El almacenamiento de energía será otro de los pilares de esta expansión. Orygen apuesta por los , una tecnología que permite almacenar electricidad para utilizarla cuando disminuye la generación de fuentes renovables o aumenta la demanda. “Esta tecnología dejará de ser un complemento y pasará a convertirse en un componente estratégico de los nuevos proyectos”, sostuvo Fragale.

Orygen espera que Wayra Solar entre en operación comercial durante el último trimestre del año con una capacidad de 400 MW. (Foto: Orygen)
Orygen espera que Wayra Solar entre en operación comercial durante el último trimestre del año con una capacidad de 400 MW. (Foto: Orygen)

En esa línea, el ejecutivo señaló que el desarrollo de estas inversiones dependerá de que el país cuente con reglas claras para la participación de estos sistemas en el mercado eléctrico y avance con el Reglamento de Servicios Complementarios que prepara el . “Hoy las energías renovables no necesitan mecanismos de apoyo o incentivos para seguir creciendo. Lo que necesitamos en el mercado eléctrico es contar con una regulación e infraestructura que acompañen este crecimiento”, afirmó.

Esta apuesta por ampliar su capacidad de generación y desarrollar proyectos de almacenamiento se suma al proceso de transformación que impulsa la compañía. Como se informó previamente, .

LEA TAMBIÉN: Escasez del gas: ¿cuál sería el impacto financiero sobre Engie y Orygen?

TE PUEDE INTERESAR

Complejo petroquímico: declaran a Paita como zona determinada para su instalación
Española Celeo plantea cambio de tramo de línea de transmisión Perú–Ecuador: ¿cómo avanza?
Primax pone en marcha planta propia y apunta a captar 30% del mercado desde 2028

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.