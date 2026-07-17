Orygen (antes Enel Generación), empresa del Grupo Romero, avanza con una cartera cercana a 3 gigavatios (GW) en proyectos de generación de energía renovable en Perú, que incluyen iniciativas solares, eólicas, hidroeléctricas, híbridas y sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS). Varios de estos proyectos podrían alcanzar la decisión final de inversión y obtener las autorizaciones para iniciar su construcción entre 2026 y 2027, según señaló Marco Fragale, CEO de la compañía.

“Los próximos dos años serán determinantes para consolidar la siguiente etapa de crecimiento. Varios proyectos se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo y esperamos que durante 2026 y 2027 alcancen decisiones finales de inversión y las aprobaciones regulatorias necesarias para iniciar su construcción”, afirmó el ejecutivo al medio especializado Strategic Energy.

La compañía pasó a formar parte del Grupo Romero en marzo de este año, tras la adquisición concretada por InfraCorp, brazo de inversiones en infraestructura y energía del conglomerado. Desde entonces, ha delineado una estrategia enfocada en ampliar su capacidad de generación y fortalecer sus operaciones.

Uno de los primeros hitos será Wayra Solar, actualmente en construcción y que, de acuerdo con la empresa, será el primer complejo de generación solar y eólica a gran escala del Perú. El proyecto tendría una capacidad de 400 megavatios (MW) y entraría en operación comercial durante el último trimestre del año.

Baterías y reglas claras

El almacenamiento de energía será otro de los pilares de esta expansión. Orygen apuesta por los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS), una tecnología que permite almacenar electricidad para utilizarla cuando disminuye la generación de fuentes renovables o aumenta la demanda. “Esta tecnología dejará de ser un complemento y pasará a convertirse en un componente estratégico de los nuevos proyectos”, sostuvo Fragale.

Orygen espera que Wayra Solar entre en operación comercial durante el último trimestre del año con una capacidad de 400 MW. (Foto: Orygen)

En esa línea, el ejecutivo señaló que el desarrollo de estas inversiones dependerá de que el país cuente con reglas claras para la participación de estos sistemas en el mercado eléctrico y avance con el Reglamento de Servicios Complementarios que prepara el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). “Hoy las energías renovables no necesitan mecanismos de apoyo o incentivos para seguir creciendo. Lo que necesitamos en el mercado eléctrico es contar con una regulación e infraestructura que acompañen este crecimiento”, afirmó.

Esta apuesta por ampliar su capacidad de generación y desarrollar proyectos de almacenamiento se suma al proceso de transformación que impulsa la compañía. Como se informó previamente, Orygen anunció una inversión de US$10 millones en automatización, inteligencia artificial, ciberseguridad y modernización tecnológica para fortalecer sus operaciones.