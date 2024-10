¿En cuántos sectores ha pasado durante su etapa profesional?

He estado en el sector de Oil & Gas y energía. Pero como subsectores en el transporte de gas, producción de petróleo y gas, después la refinería, luego energía y también energía renovable, pasando por la distribución. He estado en diferentes sectores y también en diversos países.

¿Y qué otro sector le hubiese interesado estar?

Si miro a lo que es ahora un poco la industria, me hubiera gustado algo ligado a la innovación y a la inteligencia artificial. Incluso, para defender mi maestría hice en mi tesis un proyecto de control remoto de plantas de comprensión de gas a lo largo de Italia, y desarrollé un capítulo que se llamaba Predictive Emision Monitoring System, es decir, la predicción de control de emisiones. Cuando lo hice fue en el 2001 y era la IA que es ahora.

¿Cómo ejerce el liderazgo?

Desde la primera posición que tuve, que era líder de un equipo, siempre miré a la cercanía con las personas y eso es algo que nunca ha cambiado a lo largo de mi vida profesional. La manera de liderar un equipo es a través de la cercanía y motivando a las personas, que al final es algo que te lleva a tener buenos resultados.

¿Es distinto en el trabajo como en la vida personal?

Soy muy empático en ambos aspectos. Me gusta estar con las personas, soy muy social y me gusta estar con la familia. Es decir, apenas tenga un momento libre, me voy a jugar con mis niños o estoy con mi esposa. La familia es una de las cosas más importantes que tenemos. Para estar bien necesitas que tus esferas estén bien, la laboral, social, familiar, íntima y física.

¿Cómo encontrar un equilibrio entre la vida personal y el trabajo?

Para estar bien y lograr un éxito necesitas que todas tus esferas interiores sean alineadas, entonces el balance entre la vida privada y personal es importante. Lo que yo intento es poner un poco de candados para estar con mis niños y esposa y si hay alguna urgencia trabajo pero sino reservo partes del día para mis cosas personales, y esa es la idea para hacer mi trabajo con éxito.

¿Qué es lo que más valora de su equipo de trabajo?

Lo que más valoro es mi equipo de trabajo porque son parte de mi familia. Son personas sencillas y que conectan con mi manera de pensar, de ser y de liderar a sus respectivos equipos. La mejor manera de trabajar como equipo es que crean en el valor de la empresa y de trabajar hacia una transición energética.

¿Y cómo manejar una crisis?

He tenido muchísimas crisis en mi vida laboral. Nadie puede enfrentarse a una crisis solo, es imposible, y pone demasiada presión sobre un líder en tener que afrontarla solo. La mejor manera de afrontar una crisis es construyendo un equipo que sepa manejarla y que se maneje cada uno con sus objetivos, en donde el líder tiene que tener claro en lo que se tiene que hacer.

¿Algún hobby?

Cocinar es un hobby familiar; me gusta inventar y hacer cosas un poco diferentes, por ejemplo, en una receta le ponemos algo más. También me gusta la fotografía porque te da la idea de qué pasó en este momento, en este instante, y se queda; es algo que me fascina, la fotografía en particular de personas y de países.

¿Practica algún deporte?

Después de dos años, la semana pasada empecé a hacer deporte y me di cuenta que empezaba a necesitarlo para descargar un poco el estrés, la energía y todo eso.

Cuándo tiene la oportunidad de viajar por vacaciones, ¿qué es lo que busca?

De joven viajaba como mochilero, descubriendo lugares de un día a otro sin tener un plan. Ahora con mi esposa nos gusta ir a lugares de mar y fuera de las típicas localidades turísticas. Ahora con niños pequeños eso es imposible, pero ya para el próximo año estamos pensado regresar a un turismo más de nicho donde puedas sentir la fuerza de la naturaleza.

¿Música que escucha?

Muchos géneros. Me gusta más el rock de los 80′s y 90′s, pero también escucho pop, música clásica, la ópera.

¿Qué retos tiene pendiente?

Como CEO de Orygen es lograr el éxito en esta nueva etapa de la empresa, donde vamos a seguir aportando a la transición energética del Perú. El reto es tener que entender hacia dónde va el país y dónde queremos aportar al crecimiento y cómo hacerlo de la mejor manera posible.

