A nivel personal y familiar, ¿cómo se define?

Soy un padre de familia de cuatro hijos. Creo que soy cariñoso, cercano, presente. Ese es el objetivo.

¿Es complejo lidiar entre los horarios de la oficina y el tiempo a dedicar a la familia?

Sí, de hecho. Nosotros (como Sky) tenemos una operación que no se detiene las 24 horas del día y eso si bien lo hace entretenido, también lo vuelve complejo. Eventualmente, hay sábados, domingos o feriados en que estamos presentando cosas o viendo eventos, situaciones que escapan a nuestras manos. Sin embargo, somos una de las pocas empresas que mantiene el modelo híbrido y trabajamos desde casa, lo que nos permite de alguna manera compensar las largas jornadas.

¿Qué hobbie tiene?

Como hobbie familiar tenemos el viajar, más aún trabajando en una línea aérea. Nos encanta ir al cine en familia. A mí en particular me gusta mucho correr, corro ultramaratones. Es mi forma de eliminar todo el estrés.

¿Qué es lo que suele pensar mientras corre?

Normalmente, corro temprano y aprovecho para ir organizando mentalmente la agenda del día en el trabajo. Posteriormente, en casa ejecuto lo que planifiqué.

¿Qué característica o cualidad de José Raúl padre de familia suele poner en práctica con su equipo de trabajo?

Teniendo cuatro hijos creo que sé escuchar. Me gusta mucho conversar con la gente antes de hablar de trabajo y, eventualmente, saber cómo están y cómo se sienten. Creo que lo más importante es la preocupación por la persona, quien no solo debe verse como un colaborador, sino también en su posición de padre, madre o hijo.

¿Cuáles son aquellas actitudes que no tolera dentro de su equipo de trabajo?

Me complica mucho cuando hay problemas y el equipo no presenta alternativas de solución. La idea siempre es que exista en todos esa capacidad de que cada vez que exista un problema o conflicto, pensemos en cuáles son las potenciales alternativas de solución que podamos discutir. Me gusta que todos dediquen tiempo a su creatividad para resolver los quehaceres del día a día.

¿Qué es lo que más le apasiona del sector en el que se desarrolla?

Me apasiona ver el impacto que tiene la aviación en la vida de las personas. Por ejemplo, un tema bien emocionante es el que la gente viaje a lugares que no conoce y genere experiencias nuevas, sobre todo después de la pandemia. Lo otro son los fines familiares; lo que uno lo ve en los diferentes vuelos, en los aeropuertos; es decir, reunir familias que van o vienen de afuera, es muy conmovedor poner ese granito de arena. Finalmente, el desarrollo económico que a lo largo de los cinco años de operación que tenemos brinda dinamismo y aporta al sector servicios relacionado (hotelería, restaurantes, transportes). Es positivo ver el impacto que podemos tener en la economía, en la generación de puestos de trabajo. Es gratificante.

¿Cuál ha sido la decisión más compleja que ha tomado como gerente general de Sky?

Creo que más que decisión, el momento más difícil fue cuando tuvimos que detener la operación por completo en la pandemia del 2020. Particularmente, para mí, con casi 20 años en esta industria, era inconcebible que eso ocurriera algún día y sucedió en ese marzo del 2020. Poder lidiar con eso y comunicar al equipo cómo íbamos a manejar la compañía sin operar fue lo más duro que me ha tocado afrontar.

¿Qué retos tiene pendientes ?

A nivel profesional, es consolidar todo lo que estamos planificando ahora, sobre todo de cara al 2030. Yo tengo un sueño muy lindo para el Perú en torno a crecimiento de oferta, destinos y cómo ser ese operador relevante que soñamos en el Perú y a nivel regional. Entonces, la oportunidad es grandísima y yo quiero ver esa consolidación de la compañía a nivel de mercado. A nivel personal, los retos son multidesafios. Deseo que mis hijos se sigan superando; tengo hijos en la universidad, una hija que pronto empezará a trabajar y dos hijos en el colegio. Todos los pensamientos están siempre en los chicos; adicionalmente, la mirada colocada en mi siguiente carrera, definiendo cuál será la del próximo año.

Nombre: José Raúl Vargas

Edad: 51 años

Profesión: Economista por la Universidad de Lima

