Sin embargo, Arens sostiene que fue a los 19 años el momento en que verdaderamente cambió su vida; ello, tras asistir a una conferencia de Warren Buffet, uno de los mejores inversores del mundo. “Entendí que si no aprendía a que mi dinero trabaje por mí, iba a terminar trabajando por dinero toda mi vida. Fue en ese entonces que empecé a invertir”, añade.

Los primeros dos años no fueron fáciles y las inversiones en la Bolsa de Valores le dieron más que ganancias, algunas pérdidas. Arens reconoce que esto sucedió porque no tenía ningún conocimiento y sus acciones fueron impulsadas por la emoción, pero no por tener una educación financiera. “Luego, empecé a llevar cursos, leer libros, informarme de todo y logré generar ganancias”, explica.

Actualmente, el joven de 30 años puede vivir solo del dinero que percibe de sus inversiones, las cuales están diversificadas en la Bolsa, sector inmobiliario, criptomonedas, startups, entre otras. La clave —destaca— es previamente invertir en uno mismo y arriesgar por el rubro o la zona geográfica de la que se tenga el mayor conocimiento o experiencia.

“La principal inversión eres tú, de tal modo que entiendas lo que vas hacer. Es importante que leas libros, escuches podcast, veas videos o lleves cursos sobre lo que despierta tu interés para invertir. Por otro lado, la apuesta debe ser por el sector en el que te sientas más familiarizado”, remarca.

Arens, quien es administrador de profesión, afirma que si bien para emprender no es necesario contar con una carrera, la profesión ayuda a desarrollar conocimientos y, sobre todo, a ampliar la red de contactos que es necesaria para entablar negocios.

De las redes a los libros

Arens cuenta con alrededor de 3 millones de seguidores entre Youtube, Instagram, TikTok, Facebook, Linkedin y Spotify, donde difunde contenido financiero desde hace siete años. “El objetivo de crear esta comunidad es llegar a todos los que les interesan las inversiones y quieren saber más de educación financiera”, refiere.

No obstante, en el 2020, el inversionista dio un paso más y publicó su primer libro denominado “Código Dinero”, actualmente con presencia también en México, Argentina, Chile, Colombia y España.

“Posteriormente, a los 26 años había logrado muchas de las metas que me propuse, pero me sentía vacío y en cierto modo fracasado. Ahí empiezo a escribir mi segundo libro de crecimiento personal llamado “El valor del fracaso”, afirma. En este volumen, Arens desarrolla cómo es que la felicidad se encuentra en el proceso; además, de la manera en que los errores acercan al éxito.

La tercera publicación, realizada en el 2023, alude a “Círculo de Influencias”, cuyo contenido da cuenta que rodearse de mejores personas permite resultados más eficientes. “Y este año he publicado ‘Cómo hacer que tu dinero trabaje por ti: 10 lecciones de libertad financiera’, que es un libro más avanzado respecto a ‘Código dinero’, donde explico situaciones prácticas en la vida financiera de las personas”, señala.

En detalle, Arens ha logrado publicar cuatro libros en los últimos cuatro años; además, de las aproximadamente 50 conferencias anuales que brinda a colegios, universidades, empresas privadas, entre otros. Y es que, en sus palabras, la libertad financiera que posee, le permite efectuar lo que le apasiona: educar y difundir mensajes de valor.

“Lo más importante para mí es seguir siendo coherente; poner mi dinero y mis acciones donde pongo mis palabras y disfrutar de hacer lo que hago”, finaliza.

