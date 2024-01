José Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones de Rimac Seguros

José Martínez, RIMAC

1. Comenzamos un 2024 con tasas de interés en niveles elevados, lo que genera un punto de entrada favorable en activos de renta fija (bonos). Hay quienes están descontando que la Reserva Federal (EE.UU.) empezará a recortar su tasa de referencia desde marzo, si esto no sucede se producirá una corrección en el mercado que abriría oportunidades en renta variable (acciones) en países desarrollados. Hoy la renta variable está cara, sin embargo, debe producirse una corrección en la primera mitad del año, luego se recomiendo comprar. También habrá opciones en mercados emergentes, sobre todo, aquellos que mejor integrados están al resto del mundo como México, Brasil y Chile; cuando las tasas estén a la baja, la atención de los inversionistas buscará las tasas de interés más altas.

2. Sí, en EE.UU. hay varios factores que se conjugan. La política fiscal es expansiva y continuaría así. Lo más probable es que las tasas empiecen a bajar en la segunda mitad del próximo año, creando un espacio para invertir. Sin embargo, en valorización relativa hay oportunidades más interesantes en Europa y Japón, con mayor potencial de apreciación.

3. Invertiría un 40% en renta fija, en bonos con grado de inversión BBB- y BBB+, es un perfil conservador con una rentabilidad atractiva entre 5% y 7% anual. Dentro de este 40%, asignaría 25% a países desarrollados y 15% a emergentes. El otro 60% iría: un 20% a inversiones en infraestructura en países desarrollados porque el costo de financiamiento es más bajo; un 40% en renta variable con mayor proporción en EE.UU. (20%) y Europa (20%). Para aprovechar precio de metales escogería acciones mineras con operación global.

4. Esperaría un poco más para invertir en bienes raíces. Se van a producir oportunidades, pero hay que escogerlas y tener en consideración que son con horizonte largo, los retornos no se verán hasta dentro de 5 o 10 años.

Joaquín Barrera, director de Renta Fija e Inversiones de SURA Investments

Joaquín Barrera, SURA Investments

1. De cara al 2024 percibimos que el mercado de renta fija podría beneficiarse ante potenciales recortes de tasa de interés de la Fed. Esto ocasionaría una disminución en los niveles de tasas a nivel global, lo que significará un rendimiento atractivo para los instrumentos de renta fija. Adicionalmente, ante un escenario de crecimiento global moderado y con costos de refinanciamiento más favorables, el mercado de renta variable podría tener un buen desempeño, aunque serían previsible rendimientos más mesurados que los observados en 2023.

2. La inversión en EE.UU. dependerá del perfil del inversionista, pero previendo que las tasas de interés en ese país deberían disminuir el siguiente año, es un entorno favorable para invertir en el mercado de renta fija en estados unidos o en instrumentos de renta fija denominados en dólares. Adicionalmente, ante un escenario ordenado de desaceleración económica, en donde no prevemos un colapso en la actividad, el mercado de renta variable podría seguir presentando oportunidades, impulsado por el ánimo de menores costos de refinanciamiento ante los recortes de la Fed.

3. La conformación de un portafolio de inversión debe tomar en cuenta el perfil del inversionista, en donde es primordial analizar el horizonte de inversión, el perfil de riesgo y lo vehículos mediante los cuales se tiene acceso a las estrategias de inversión (suitability). Esperaríamos ver un portafolio invertido mayoritariamente en instrumentos de renta fija de corto y mediano plazo. Si el inversionista quisiera capturar el potencial crecimiento de las empresas, entonces, podríamos destinar un porcentaje conservador a instrumentos de renta variable. Por otra parte, si bien los instrumentos alternativos suelen otorgar un beneficio de diversificación, los horizontes de inversión tienden a ser largos para un inversionista conservador. Respecto del cash, lo ideal es sólo destinar un porcentaje para hacer frente a necesidades de liquidez para evitar perder rendimiento por una sobre exposición en este instrumento. Así pues, ante un cliente conservador, esperaríamos ver porcentajes de inversión en renta fija en el orden de un 70%-80%, mientras que el resto podría ser designado a estrategias más volátiles.

4. Invertir en bienes raíces de manera directa o mediante instrumentos menos correlacionados con el mercado de renta variable, brindará un mejor beneficio de diversificación, pero sacrificará liquidez y, seguramente, nos forzará a periodos de inversión más prolongados. Así pues, la inversión en bienes raíces tiende a ser benéfica para portafolios balanceados y con horizontes de largo plazo.

Carlo León, Gerente de Renta Fija de Prima AFP

Carlo León, PRIMA AFP

1. Tanto la renta variable como la renta fija se perfilan como las mejores alternativas para el 2024. Se espera que la inflación continúe reduciéndose y que la economía se desacelere, pero sin entrar a recesión, un escenario benigno para los activos de riesgo. En el caso de renta fija, dependiendo del país, podríamos ver rentabilidades entre 7% y doble dígito y en la renta variable, también retornos de doble dígito. Lo que se recomienda en este momento es salir de cash y tomar un poco más de riesgo.

2. Sí. En Estados Unidos se ve una caída importante de la inflación y se espera que la tendencia continúe. La economía estadounidense ha sido muy resiliente, más de lo que se esperaba y se prevé que continúe así, por lo menos, en la primera mitad del 2024. Con ello, el banco central podría llevar una postura más flexible haciendo que todos los activos de riesgo se aprecien. Estamos con una renta fija que todavía ofrece tasas atractivas, una parte ya se asimiló, pero aún queda valor. En renta variable es un poco más delicado.

3. Un 60% en renta fija, 30% en renta variable y el resto en cash o algo más líquido. Iría por renta fija expresada en moneda local, bonos soberanos en soles o en moneda distinta al dólar de países como Colombia México o Brasil. En renta variable estaría más diversificado, en economías desarrolladas o mercado latinoamericano, no tocaría todavía China porque aún está en recuperación. En cuanto a activos líquidos iría por depósitos, pero trataría de tenerlo en su mínima expresión, el 2024 no es un año para efectivo.

4. Sí. Tomando en cuenta las tasas a la baja por la menor inflación esperada y viendo que la economía no entraría en recesión, apostaría por bienes raíces. El problema se encuentra en que los precios en Estados Unidos y en algunos segmentos en Perú aún están elevados. Pese a que no deberían rendir mal, entraría con mayor convicción en activos de renta fija y renta variable.

Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Habitat

Diego Marrero, AFP Habitat

1. Las acciones globales, principalmente en Latinoamérica, ofrecen muchas oportunidades porque están muy baratas y los fundamentos son bastante buenos. Los países latinoamericanos atraviesan un ciclo de baja de tasas más agresivos que la Fed y eso estimula el consumo. Además, las perspectivas para el precio de los metales son mejores lo que debería beneficiar a Latinoamérica, mercados que han sido muy castigados pero que mostrarían un rebote el próximo año. En renta fija, la Fed anunció que probablemente se vengan recortes de tasa que beneficiaría los bonos. Un caso llamativo será el de Brasil donde las tasas están a niveles de 13% y pueden bajar a 6%, un recorte muy fuerte comparado con Estados Unidos donde probablemente bajen 5.5% a 4.5%.

2. Sí, las acciones de Estados Unidos van a ser beneficiadas el próximo año. El segmento de tecnología tiene mejor perspectiva, se beneficia mucho más dentro de este ciclo de recorte de tasas y tiene el impulso de la inteligencia artificial que viene generando una disrupción en el mercado. Hubo un rally fuerte en el mercado estadounidense pero todavía hay espacio para más subidas (apreciación).

3. Sobreponderaría la renta variable, pondría más del 50%, porque el 2024 será un año de subida del mercado. Tendría exposición a renta fija latinoamericana, los bonos soberanos son líquidos y los bonos corporativos son atractivos pues los spreads siguen siendo altos. Creo que las acciones y los bonos van a rendir mucho más que la caja el próximo año pues el recorte de tasas hace que los depósitos rindan menos.

4. Hay mejores oportunidades en el 2024 que bienes raíces, por un tema de diversificación podría incluirlos en el portafolio, pero vemos que se obtendría una mejor rentabilidad en mercados públicos o en fondos de private equity. Creo que no será un activo que vaya a sobresalir.

Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB

Eduardo Leciñana, Seminario SAB

1. Entramos al año 2024 en un entorno con distintos drivers claves que son favorables para un performance positivo en el mercado. Inicio del ciclo de recortes de tasas por parte de la Fed acompañado por menores presiones inflacionistas, donde el costo del dinero irá favoreciendo a la demanda de inversión y consumo con un marco económico de ralentización, pero no de recesión, y ello seguirá impulsando los resultados empresariales de las compañías líderes. Dicho ello, mantengo mis expectativas alcistas en Equity EEUU sobre valores de calidad americanas con presencia global. Empresas con ingresos y márgenes crecientes, rentables y posición de dominio en su sector. Invertir directamente en acciones top o de manera diversificada con ETF. Para los inversores con mayor tolerancia al riesgo invertir en Bitcoin sigue siendo atractivo, si bien es cierto hemos presenciado una importante acumulación y rebote en dicha criptodivisa, podríamos tener un año 2024 con mayores subidas debido a la aprobación próxima de una serie de ETF, así que ello dará un espaldarazo por parte de las autoridades a este activo que tiene una oferta limitada y donde los grandes inversores institucionales podrían generar una presión por el lado de la demanda además del halving (reducción del minado de Bitcoin). Para inversores más conservadores cuyo objetivo es buscar un flujo anual, los bonos ante los próximos recortes de tipos se verán favorecidos con mayores precios. Ser selectivos en bonos de calidad exigiendo un buen rating por parte de las empresas calificadoras. Finalmente, ser neutral con el oro donde se puede tener un porcentaje de la cartera mediante vehículos de inversión como los ETF.

2. Invertir en la principal economía del mundo que tiene dentro de su ecosistema a las mayores empresas a nivel global, seguirá siendo aconsejable en este 2024. No sería responsable dar predicciones porque en los mercados la certeza no existe, pero si podemos tomar decisiones en base al escenario más probable y la estadística es objetiva: Después de hacer suelo en un Bear Market (como en Octubre 2022) el 100% de las veces el mercado al año siguiente ha sido positivo y el segundo año también pero en menor medida. El penúltimo y último año presidencial son los dos mejores años para el mercado (estamos en año electoral). Agregar que en año electoral en EE.UU. el riesgo de recesión es mínimo. Así que si bien es cierto empezamos con los grandes índices directores en máximos (Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500), el escenario más probable es que tengamos un año también alcista, pero sin los niveles vistos en el 2023 con objetivo para el S&P 500 en los 5,200 puntos (+8%). Donde las expectativas del inversor se ha recuperado, con un mercado mostrando un momento inmejorable, con entradas de flujos de dinero, con fortaleza rompiendo niveles claves, nuevos valores se suman y mejoran la amplitud del mercado ya no solo son las Big 7 y donde el fondo del mercado empieza acompañar ya que no solo las mega cap están siendo las protagonistas, también valores de menor capitalización que siguen estando atractivas.

3. Ese conservadurismo del inversor en nuestro país muchas veces se debe al desconocimiento por ello es tan importante enseñar desde la escuela sobre educación financiera. Esa es la inversión más importante y la que dará los mayores réditos. Existe poca tolerancia al riesgo, para ello la mejor gestión del riesgo pasa por invertir en calidad, buscar lo mejor de lo mejor. Invertir en calidad es un estilo de inversión y el diseño de un portafolio dependerá del plazo, de los objetivos, sus necesidades, su patrimonio. A largo plazo la renta variable es el activo más rentable seguido por la renta fija y el oro. Por lo que invitaría al inversor promedio peruano sobreponderar acciones en mayor medida, seguido por bonos y un mínimo en oro. No estar en cash. Haciendo inversiones periódicas, reinvirtiendo profits y así beneficiándose de la magia del interés compuesto.

4. Es una alternativa de inversión conservadora como lo puede ser invertir en un portafolio de Bonos y el riesgo no es ajeno. El encontrar rápido un inquilino, que cumpla o no puntualmente con la renta, que se mantenga en buen estado la propiedad, etc. Una manera simple es acudir a un fondo de inversión inmobiliario o REIT o Fibra, que negocian en los mercados secundarios y por lo que son altamente líquidos sin inconvenientes de compra y venta. Los REIT, son compañías que invierten en distintos activos inmobiliarios, en distintos países, gestionados por profesionales especialistas en el sector y cotizan en bolsa.

Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa

Jorge Ramos, BBVA Bolsa

1. Vamos a pasar de un ciclo económico contractivo por de la subida de tasas de interés de los bancos centrales para combatir la inflación, hacia una coyuntura expansiva sobre relajación monetaria porque al controlar la inflación se empiezan a bajar tasas. Hola lo que va a comportarse bastante bien van a ser los bonos de mediano y largo plazo para aprovechar las tasas altas que existen porque se van a favorecer cuando empiecen a bajar (sube el precio). También van a ser importantes las acciones se favorecen con esta guía de la tasa de interés porque los préstamos son más baratas para las empresas y tienen proyectos que se hacen rentables. Es más importante incluso en el mercado de Perú porque los inversionistas van a tener que buscar más riesgo para conseguir mejores niveles de rentabilidad. Bonos y acciones en mercados emergentes se verán favorecidos. El dólar tendría que debilitarse frente al resto de monedas, entre las que el Sol se podría ver favorecido.

2. Definitivamente si es aconsejable invertir en Estados Unidos. Hay algunos activos que están un poco caros por las subidas hemos visto en el año, por lo que esperaría una corrección para entrar acciones de empresas tecnológicas y de sectores cíclicos. Esta corrección se podría dar durante el primer trimestre para aquellos activos que han subido mucho y será una buena oportunidad para tomar posición.

3. Debería ser un portafolio muy diversificado, con una buena composición, alrededor del 30% la asignaría a acciones, dentro de ese porcentaje el 20% en acciones locales y el 80% en extranjeras, priorizando países emergentes sectores cíclicos. Luego, un 30% le daría a bonos, lo más conveniente bonos de largo plazo, entre 5 y 8 años, en soles o dólares para aprovechar escenarios de tasas altas que se van a favorecer cuando bajen. Un 10% en metales preciosos como el oro o plata, 10% al sector inmobiliario, 10% en commodities que cotizan hoy en la bolsa de Lima y 10% de activos alternativos cómo ETF temáticos.

4. El sector inmobiliario le irá muy bien también se favorece la caída de tasas porque la gente se podrá financiar y comprar casa a tasa más barata. ETF y fideicomisos que cotizan en bolsa relacionados al sector inmobiliario se van a ver favorecidos.

Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB

Alberto Arispe, Kallpa SAB. (Foto: GEC))

1. El 2024 pinta muy bien, la Fed ha anunciado que las tasas de interés en Estados Unidos deberían bajar, entre 0.5% y 1%, siempre cuando la inflación se mantenga bajo control. Esto tendrá un impacto positivo en los precios de las acciones y los bonos. El mercado está optimista, debería ser un año bueno, aunque siempre hay riesgos.

2. Sí, en acciones recomendamos invertir en el índice Nasdaq o el fondo cotizado QQQ, también en semiconductores y creo que será buen año para los papeles de entidades financieras.

3. Un peruano conservador debería invertir en renta fija casi el 80% de su patrimonio, poner su dinero en bonos de bajo riesgo, con calificación mínima de BBB- para arriba con duración de cinco o seis años y de manera diversificada a fin de proteger su capital. Si son montos grandes puede invertirlos a través de su casa de bolsa, si son inversiones pequeñas lo hace a través de fondos mutuos o puede comprar ETF. Además, tener máximo un 10% de cash.

4. Las propiedades, son activos de riesgo, que también pueden bajar de precio, muy especialmente en el Perú, un país inestable políticamente. Asimismo, son activos ilíquidos, ante una crisis son difíciles de vender y no son bienes mobiliarios que uno se pueda llevar a otro país.

Rolando Luna Victoria, gerente de inversiones de Faro Capital

Rolando Luna Victoria, Faro Capital

1. Las tasas de interés vienen bajando y pueden bajar más, por lo que el retorno esperado para la renta fija en los próximos tres años es muy atractivo. En la renta variable, el escenario es más incierto, pues hay desaceleración económica de por medio. Si bien implicaría una caída, vendría acompañada de una recuperación y, pasada la tormenta, habría una oportunidad de compra importante.

2. La desaceleración económica generaría una caída en Estados Unidos y en el resto del mundo, sin embargo, siempre está mejor parado que los demás países. Continuaría con inversiones en tecnológicas y empresas de energías. Lo que preocupa en este escenario base son los emergentes.

3. Para un peruano conservador no recomendaría renta variable porque si cae en algunos meses no lo va a tolerar. Apuntaría por un fondo de money market (80%) o depósitos a plazo (20%) en dólares. Por tipo de papel, al menos la mitad que esté en un grupo de seguridad, por ejemplo, en el Tesoro de Estados Unidos o bonos de grado de inversión; y la otra mitad en títulos de emergentes en dólares. Con eso se puede obtener un rendimiento de 8% anual y con una volatilidad mucho menor que en la renta variable.

4. Es un instrumento atractivo de inversión, pero importa mucho el timing. El problema lo veo en Estados Unidos, donde los precios están subiendo. En el corto plazo y con un escenario de desaceleración preferiría liquidez.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.