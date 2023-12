Tras truncarse en el Congreso la prórroga de este beneficio, las esperanzas del mercado bursátil se cifraban en un proyecto de ley que, según las casas de bolsa, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enviaría con carácter de urgencia al Parlamento para su discusión en la Comisión Permanente.

Sin embargo, esa fórmula legal no fue remitida al Legislativo, y ahora los participantes del mercado de capitales proyectan las implicancias del fin de la exención.

Los más perjudicados serán las 237,000 personas que hoy tienen cuentas de inversión (RTU) para mover sus excedentes en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), según Jorge Ramos, presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB).

Refirió que el proceso de inversión en Perú es golpeado por diversos factores como la pandemia, el ruido político, la convulsión social y El Niño, que han generado un escenario adverso para el ingreso de nuevo capital al país.

El objetivo de mecanismos como esta exoneración tributaria es que, pese al panorama poco favorable, las personas decidan poner su dinero en instrumentos locales, señaló.

Según Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB, el segmento de inversionistas retail es el que más ha crecido en los últimos años, impulsado por plataformas de acceso directo a la bolsa limeña.

“Empero, el cobro de impuestos podría frenar este incremento, pues sería un desincentivo, sobre todo para aquellos que están viendo la bolsa limeña como una alternativa al ahorro y han empezado a poner sus excedentes aquí”, complementó.

En esta línea, Álvaro Arbulú, socio Líder de Tributación Financiera de EY, indicó que esto provocaría que los inversionistas busquen otras opciones que sean rentables y eficientes tributariamente, como depósitos a plazo, fondos mutuos o aportes voluntarios sin fin previsional.

“Es poco inteligente que no se defina la misma regla para todos los instrumentos de ahorro e inversión en el mercado local, quizá pasar de pagar 0% a 5% de impuestos no signifique mucho en monto, pero sí puede cambiar la decisión de optar por uno u otro vehículo”, afirmó.

Desventaja

Además, Arbulú sostuvo que la eliminación de este beneficio pone a Perú en desventaja frente a sus pares de la Alianza del Pacífico.

Chile ofrece una exoneración a los inversionistas institucionales, siempre que el valor cuente con presencia bursátil (frecuencia de negociación), Colombia también libera de impuestos a los inversionistas que transen menos del 3% del total de las acciones emitidas por una empresa y México exonera a algunos partícipes extranjeros para evitar una doble tributación, explicó.

“La exoneración tributaria no basta para lograr un mercado de capitales sólido, pero es un ladrillo dentro de esa pared, eliminarla no sería saludable”, agregó.

Para los especialistas, estos factores podrían ahondar aún más el deterioro registrado en el volumen transado en la plaza limeña. La negociación promedio diaria en 2017 ascendía a US$ 35.6 millones, en 2020 bajó a US$ 22.7 millones y este año apenas alcanza los US$ 8.6 millones.

“El Perú ya tiene una base muy baja de inversionistas en su plaza bursátil, el objetivo debería ser regresar a los US$ 50 millones negociados en algún momento, pero si disminuyen los incentivos estos montos podrían incluso caer a US$ 5 millones promedio diarios (30% menos que el monto actual)”, alerta Ramos.

Mercado frontera

Asimismo, los analistas advierten que el pago de impuestos por parte de los inversionistas minoristas desde el 2024 eleva la probabilidad de una reclasificación de la bolsa limeña de “mercado emergente” a “mercado frontera”.

Para que una plaza se clasifique como emergente debe contar con tres o más acciones en el índice MSCI Global Standard, que se rige por montos negociados. Si hay menos personas que apuesten por las empresas peruanas, el riesgo de un ‘downgrade’ aumenta, expresó Ramos.

“El MSCI maneja sus tiempos de ajuste del índice, pero si el volumen negociado en la BVL cae aún más, podría evaluar una reclasificación de la bolsa el próximo año”, añadió.

Contreras argumentó que las acciones de Credicorp y Southern Cooper Corporation cumplen a cabalidad los requisitos de liquidez y tamaño requerido para permanecer en el índice. Si bien Buenaventura -la tercera acción- muestra la frecuencia de negociación solicitada, sostiene su capitalización bursátil (tamaño) en el límite, agregó.

Políticas de inversión

En tanto, Ramos advirtió que algunas personas conducen sus portafolios bajo políticas de inversión que van de la mano de la clasificación de las plazas bursátiles.

“Por ejemplo, si un mercado es emergente podrían definir un límite de hasta 5% de inversión, pero si es frontera, dicho tope baja a 2%; no es porque así lo quiera, sino porque esos son sus lineamientos de inversión”, manifestó.

Para el especialista, esta salida de capital se daría de forma paulatina en los siguientes meses de anunciada la reclasificación.

Por su parte, el titular del MEF, Álex Contreras, anunció ayer la exoneración a dos nuevos instrumentos de inversión a modo de compensación frente a la no ampliación del beneficio tributario. Así, indicó que las ganancias de capital provenientes de las operaciones de reporte de valores con bonos peruanos (Repos) y de fondos cotizables (ETF) no estarían gravadas.

FMI en contra de ampliar exoneración

El propósito de la exoneración a las ganancias de capital generadas en la BVL es fomentar el crecimiento del mercado de capitales en el país. La exención beneficia a personas naturales residentes y no residentes; y aplica cuando la empresa emisora es domiciliada o constituida en el Perú y cuenta con un título líquido (fácil de negociar).

Pese a la exención del impuesto, la BVL no ha presentado un desempeño destacado, advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sostiene que el promedio de valores negociados en el periodo de vigencia del beneficio tributario (2016-2020), fue menor que en el quinquenio previo (2010-2015) cuando la BVL estuvo gravada y afectada por el anuncio de MSCI sobre una eventual reclasificación a mercado frontera.

Por ello, la institución internacional sugiere dejar expirar la exención a la enajenación de acciones en la bolsa local.

Además, recomienda gravar las ganancias de capital realizadas en bolsas asociadas al MILA como las demás ganancias de fuente extranjera.

La BVL precisó que el ticket promedio de los inversionistas, anteriormente, ascendía a S/ 40,610; y el acceso a mecanismos digitales para inversión directa en la bolsa han reducido este monto promedio a S/ 7,890.

