Así, el fondo 1 de AFP-con inversiones más conservadoras- muestra un rendimiento de 15.2% al 18 de diciembre, mientras que el fondo 2 -que alberga a la mayoría de afiliados al sistema privado de pensiones- rinde 9.1%, de acuerdo con datos de Economática.

Además, el fondo 3 -compuestos por activos de mayor riesgo- rinde 3.9% a esa fecha, con lo que los tres fondos, además del tipo 0 -para los que están próximos a jubilarse- terminarían el 2023 en azul y borrarán las pérdidas del 2022.

LEA TAMBIÉN BCR: Entidades financieras menos solventes deben agilizar aumento de capital

“Ha sido un año muy bueno, sobre todo, para el fondo 0 y fondo 1 que, por su concentración en renta fija (bonos), están cerrando el año muy en azul”, dijo a Gestión Juan Pablo Noziglia, gerente de Inversiones de Prima AFP.

Fue un buen año también para el fondo 2, aunque el fondo 3 “ha sufrido un poco” pues su estructura no es la óptima tras los continuos retiros de recursos de los afiliados, agregó.

En contraste, durante el 2022, los fondos de pensiones 1, 2 y 3 operaron en terreno negativo y registraron retornos de -5.38%, -7.15% y -7.55%, en cada caso.

El año pasado, la inflación se desbordó y sobrepasó largamente el rango objetivo de la Reserva Federal (EE.UU.), por lo que las tasas de interés subieron a niveles no vistos en muchos años y afectaron inmediatamente todos los activos, argumentó José Larrabure, vicepresidente de CFA Society Perú.

El alza de tasas causó que el precio de los bonos caiga, a la vez que desaceleró la economía, lo que tuvo un impacto en los resultados de las compañías y perjudicó la cotización de sus acciones, escenario para el que no estaba preparado el mercado, complementó.

¿Qué ayudó a la rentabilidad de los fondos de AFP?

Pero el contexto de elevada inflación que se tradujo en una política de alza de tasas de interés por parte de los bancos centrales, empezó a cambiar a mediados del presente año, comentó.

El índice de precios empezó a ceder y luego se acentuó la tendencia, lo que condujo a los rectores monetarios a moderar las subidas de sus tasas de referencia e incluso algunos -los latinoamericanos- iniciaron recortes, mientras que otros, como la Fed, trazó un sendero de futurar rebajas, refirió Noziglia.

“La ajustada de tuercas ante la menor inflación hizo que el mercado se adelante y prevea un recorte de tasas de los bancos centrales (de países desarrollados) en el futuro cercano, haciendo que los bonos suban de precio”, acotó.

En tanto, Larrabure enfatizó un rebote fuerte en las acciones, principalmente en las del sector tecnológico, que tienen mayor peso en los índices internacionales (EE.UU.).

Manifestó que, a la menor inflación, se suma la idea de que la economía estadounidense podría esquivar el riesgo de recesión que se presagiaba a inicio de año con la subida de tasas.

¿Cuándo fue más claro el buen desempeño de los fondos de AFP?

La solidez de la economía y del sector laboral en EE.UU. ha permitido controlar el alza de precios sin caer en recesión, escenario ideal para para los activos como acciones y bonos, señaló Larraburre.

“Esta mejoría se acentuó en los últimos dos meses. Noviembre ha sido el mejor en términos de retornos y diciembre está siendo excelente también; ha sido un muy buen cierre de año especialmente en el mercado internacional”, expresó.

En tanto, Noziglia sostuvo que la FED ha dejado en pausa el incremento de su tasa y en sus últimos discursos se ha mostrado más ‘dovish’, es decir, menos preocupada por la inflación y con proyecciones de esa tasa más bajas que en las reuniones previas.

Y, a nivel local, con un índice de precios bajo control, no es necesario pedir una prima de riesgo tan elevada (tasa de interés) que compense lo que “se come” la inflación, lo que mejora el valor de los bonos peruanos, resaltó.

¿Cómo afectaron los retiros de AFP?

Noziglia precisó que casi todo el Fondo 3 está formado por renta variable, y con la liberación de fondos de AFP en años previos, gran parte del portafolio quedó invertida en acciones locales e instrumentos alternativos, por lo que no necesariamente se benefició del desempeño del mercado.

“En lo que va del año, el índice estadounidense S&P500 muestra más de un 20% de incremento. Si se tuviese la exposición de años anteriores, 50% o más del fondo hubiera estado invertido fuera del país y, aunque no es bueno hablar después de la batalla, se hubiera visto un mejor resultado”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN Sube el número de empresas que venden en dólares por volatilidad cambiaria

¿Cuál es la perspectiva para los fondos de AFP en el 2024?

Larrabure afirma que la perspectiva es positiva para todos los fondos de pensiones el próximo año, pues hay tasas de interés muy atractivas, tanto de soles como en dólares, que podrían seguir generando un ingreso corriente bueno para los portafolios previsionales.

Además, la economía de EE.UU. se sostendrá, lo que unido al freno en el alza de tasas, probablemente provoque el regreso de los flujos de capitales hacia los mercados emergentes como el Perú, después de varios años, añadió.

En la misma línea, Noziglia considera muy poco probable que los fondos 0 y 1 tengan un mal desempeño el próximo año, y el retorno del fondo 3 tendría también una evolución favorable.

El fondo 2 estaría en medio de los dos, pues si las tasas siguen bajando beneficiarán a los activos de renta fija y a determinadas acciones, acotó.

Retiro de fondos de afiliados. (Foto : Lino Chipana Obregón / GEC)

Los riesgos que “quitan el sueño” a gestores de pensiones

La perspectiva para los fondos de pensiones es optimista para el 2024, aunque se identifican algunos riesgos que podrían generar volatilidad en los mercados y, por ende, afectar el desempeño de los instrumentos que componen los portafolios.

“Que el dato de inflación salga más elevado que lo esperado podría poner los pelos de punta a la política monetaria, mientras que el principal riesgo que nos quita el sueño es el geopolítico, pues no es posible predecir si explotará algún conflicto internacional”, precisó Juan Pablo Noziglia, de Prima AFP.

Además, sostuvo que un evento potencial adverso sería que China decida ejecutar su política de reunificar Taiwán, pues pese a que hoy la probabilidad es baja, podría aumentar, agregó.

Por el lado local, Noziglia se enfoca en la implementación de una reforma previsional, que se dejó en ‘stand by’. “Si no es este año, el próximo se debería terminar de discutir la reforma del sistema de pensiones. Seria un problema grande si no se da o si el planteamiento no es bueno, y más aún si permite retiros adicionales de fondos”, advirtió.

Asimismo, incluyó los conflictos sociales y el entorno político entre los potenciales peligros, pues han provocado que el empresariado tarde mucho en recuperar la confianza para invertir, añadió.

LEA TAMBIÉN Habría fuga de capitales si no se prorroga exoneración a ganancias en bolsa

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.