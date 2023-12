Sin embargo, advierte que algunas entidades de menor tamaño vienen generando pérdidas, por lo que necesitan reforzar sus bases patrimoniales. Por ejemplo, el conjunto de cajas rurales registra pérdidas por S/ 31.1 millones a octubre, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En este contexto, el emisor monetario refiere que “es de alta relevancia que las entidades financieras menos solventes continúen implementando medidas para mejorar la gestión del negocio y la administración de los riesgos”.

Además, sugiere agilizar los procesos de fortalecimiento patrimonial, ya sea mediante aportes de capital de sus propietarios, la inclusión de socios estratégicos o participando en el nuevo Programa de Fortalecimiento Patrimonial.

Estas acciones les permitirán contar con una mejor capacidad financiera para afrontar los potenciales escenarios adversos, agrega.

Representantes del sistema financiero concuerdan con el BCRP en que las entidades requieren fortalecerse patrimonialmente, por los eventos suscitados en el año y ante eventuales consecuencias de El Niño.

“Hoy vemos que la situación económica no es favorable y lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, si el país no camina, no hay consumo y se ve reflejado en problemas para las entidades microfinancieras”, dijo Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF).

En una institución privada, los accionistas evalúan el panorama antes de hacer un aporte de capital y si no ven un escenario de crecimiento no reforzarán a las entidades porque no les ofrecerán una buena rentabilidad, señaló.

Y, en cuanto a las cajas ediles, los municipios no tienen dinero hoy para fortalecerlas, y, al contrario, se han afectado porque las utilidades de estas instituciones están disminuyendo, y parte de esos recursos se canalizaban para el desarrollo de obras, agregó.

Asimismo, Delgado mencionó que a los problemas de las entidades se suma el conflicto político, que ocasiona un espacio inseguro y reduce la posibilidad de que los aliados estratégicos puedan entrar en algunas microfinancieras.

“Esto podría continuar hasta el próximo año; luego habrá mayor claridad y optimismo para la incorporación de socios; pero ahora no miran el sistema porque solo ven una nube”, acotó.

¿Qué sucede con el programa de fortalecimiento del Estado?

Para Walter Leyva, gerente central de Operaciones y Finanzas de Caja Ica, los requerimientos que deben cumplir las cajas que deseen formar parte del programa del Estado son muy rígidos y las desalienta a suscribirse.

Precisó que, por ejemplo, durante la vigencia del programa las cajas no podrán tener ningún otro socio, se les impone límites a las remuneraciones de los directivos y exige la capitalización de gran parte de las utilidades.

“Es como un matrimonio con el Estado, es difícil pensar que solo con esa ayuda las cajas saldrán a flote y se sostendrán por los siguientes 10 años”, agregó.

Ante estas dificultades, Leyva comentó que algunas microfinancieras están recurriendo a mecanismos de deuda subordinada para fortalecerse.

Además, comentó que la federación de cajas municipales propuso un programa para que el estado asigne recursos a las municipalidades y estas los inyecten a las cajas, como aporte de accionistas. Si bien, inicialmente, tuvo una postura favorable del Ministro de Economía, luego no han tenido luz verde para su ejecución, complementó.

Por su parte, la visión del MEF difiere del banco central pues el titular, Alex Contreras, señaló a inicios de este mes que, tomando en cuenta la recomendación de la SBS como ente técnico, han concluido que no hay un problema generalizado en las cajas municipales. Con ello, el problema reportado por ciertas entidades sería subsanable sin la intervención estatal, añadió el ministro.

Primeras microfinancieras entrarían a programa de Gobierno en diciembre

Las entidades especializadas en microfinanzas cuentan con la opción de participar en el nuevo Programa de Fortalecimiento Patrimonial, el cual es financiado con recursos de la emisión interna de bonos del Tesoro Público hasta por S/ 479 millones, señala el BCRP.

Se observa un interés de parte de las microfinancieras en acogerse a este último programa del Estado y es muy probable que este diciembre se anuncien los primeros contratos de respaldo de capital, adelantó Jorge Delgado, de ASOMIF.

“No sabemos cuántes entidades son, pero conocemos que sí hay algunas en ese camino, lo veremos en sus próximos balances en 2024″, prevé. En cuanto a las cajas municipales, señaló un menor atractivo por participar dadas las condiciones del programa.

Teniendo en cuenta los potenciales riesgos para el próximo año, relacionados principalmente a la materialización del fenómeno El Niño, es importante que las entidades del sistema financiero continúen fortaleciendo su solvencia, en particular entre aquellas que cuentan con los más bajos indicadores de rentabilidad y solvencia o tienen una mayor exposición a riesgos, alerta el BCRP.

305.5 millones de soles sumó el apoyo del gobierno en el primer programa de fortalecimiento en el cual participaron siete entidades.

19.3% equivale el índice de alto riesgo de la cartera de las cajas rurales a setiembre de 2023.

