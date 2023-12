“Hoy tenemos un factor muy importante por el cual nos acercaríamos más a la categoría de ‘mercado frontera’ -de tamaño reducido y escasa liquidez- y es la crisis política, porque no permite que la gente invierta”, dijo a Gestión Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa.

La BVL ya registra una fuerte reducción en los montos negociados , si este ruido continúa y se acentúa sería motivo para que se evalúe y recategorice a la bolsa limeña, señaló.

LEA TAMBIÉN Capacidad de pago de grandes empresas de agro y pesca en estrés ante amenaza de El Niño

Así, el total negociado al cierre de octubre sumó US$ 1,853.9 millones, monto 37% inferior al registrado a similar mes del año pasado (US$ 2,961.52 millones) y la tercera parte de lo transado al décimo mes de 2021 (US$ millones), según datos de la BVL.

Este escenario condujo a que la transacción promedio diaria de acciones a octubre solo alcance los US$ 8.79 millones este año, por debajo de los US$ 14.1 millones reportados en 2022 y muy alejados de los US$ 23.57 millones operados en 2021.

Para Jaime Aritio, gerente comercial de Renta4 SAB, alejar la amenaza de “plaza frontera” será una tarea difícil si continúa el conflicto entre Poderes del Estado y la incertidumbre sobre las próximas elecciones.

“Hay algunos factores que han drenado parte de la liquidez en la BVL, empezando por el riesgo político que atemoriza a los inversionistas extranjeros, sobre todo estadounidenses, que participan en la bolsa limeña y están atentos a esta información”, expresó.

Con esta perspectiva, la confianza del inversionista será clave para mejorar la negociación “y quedarnos un poco más tranquilos con ese fantasma de que podamos pasar a ‘mercado frontera’”, mencionó.

Analistas también sostienen que los índices de MSCI son un referente para los inversionistas a nivel global, por lo cual la inclusión de más valores de empresas peruanas ayudaría a fortalecer su categoría de emergente. A la fecha, solo las acciones de Credicorp, Buenaventura y Southern Cooper Corporation forman parte de MSCI Global Standard Index, el mínimo número requerido.

¿Cómo afronta la BVL este riesgo?

La plaza limeña y las sociedades agentes de bolsa vienen fomentando diversas actividades para compensar esta reducción del mercado bursátil local.

El gremio de casas de bolsa está buscando que se prorrogue la exoneración del impuesto a la renta para las ganancias de capital -aquella que reduce la carga tributaria de 30% a 5% al transar aquellos papeles con frecuencia de negociación-, comentó Aritio.

“Un grupo parlamentario ya presentó un proyecto que, si se logra, resultaría positivo para el mercado local”, agregó durante su participación en el “BVL Market Watch Perspectivas 2024″ organizado por la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú (ASAB PERÚ).

Además, recientes herramientas de acceso directo a bolsa y educación financiera son elementos importantes que atraen a más inversionistas retail, “es un viento de cola para que tratemos de salvar el obstáculo de la baja negociación”, complementó.

Por su parte, Ramos espera que la próxima integración regional de bolsas, que unirá a Colombia, Perú y Chile, permita gatillar las operaciones en la plaza limeña.

“La BVL no solo es un canal de inversión sino también de financiamiento para las empresas peruanas, es una alternativa a los bancos; si se acorta esta opción, jugará en contra del crecimiento del país y de poder conservar la categoría de emergente”, manifestó.

160,753 millones de dólares equivale la capitalización bursátil de la plaza local a octubre, según la BVL.

LEA TAMBIÉN Se acentúan inversiones de peruanos en inmuebles en Florida

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.