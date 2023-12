Uno de los destinos preferidos por los inversionistas peruanos es Florida, donde los incentivos para la ágil formacion de empresa y bajos impuestos han impulsado una migración de las principales firmas y ciudadanos con elevado poder adquisitivo de los estados de California, San Francisco y Nueva York a Miami, dijo a Gestión Mauricio Grieve, gerente de Fondos de Core Capital SAF.

“Esto es bastante atractivo, por eso las desarrolladoras locales se están dirigiendo a esta plaza, en la coyuntura actual han encontrado una oportunidad para desplegar proyectos inmobiliarios enfocados en departamentos de tickets inferiores a US$ 1 millón”, declaró.

En el último año, Florida ascendió al rango de segundo mercado inmobiliario más grande de Estados Unidos, desplazando a Nueva York al tercer lugar, de acuerdo con Zillow, la plataforma que ofrece información de bienes raíces.

Grieve señaló que se han creado fondos destinados a la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios en dicho estado que permiten el acceso de partícipes, con horizontes de inversión entre tres y cinco años, a alternativas desde US$ 10,000.

El grueso de clientes apuesta tickets de más de US$ 100,000, pero hay un grupo de nuevos inversionistas con excedentes de capital no tan elevados que buscan una rentabilidad atractiva en dólares para plazos cortos, precisó.

Son personas que no van a disponer de esos fondos en los siguientes meses, no buscan un flujo mensual o trimestral de ingresos, sino que prevén una rentabilidad para el último año y medio del fondo, acotó.

El especialista proyecta un rendimiento entre 11% y 15% en dólares para los partícipes de estos fondos.

“No hay muchas alternativas de inversión en el mercado local para personas con un excedente superior a los US$ 10,000, algunos no tienen información sobre dónde invertirlos y otros no encuentran opciones, el mercado en el país no está muy desarrollado”, complementó.

¿Qué proyectos encuentran atractivos?

Según Grieve, son desarrollos de inmuebles con fines de renta, específicamente para alquileres de corto plazo. Anteriormente, los departamentos se valorizaban en más de US$ 1 millón o US$ 1.5 millones, pero ahora los proyectos tienen tickets alrededor de los US$ 700,000, detalló.

“Las inmobiliarias saben que llegará mucha gente (a Florida) por motivos laborales, por estancias cortas, y preferirán quedarse en inmuebles con tarifas más bajas en lugar de hacerlo en hoteles de cinco estrellas”, añadió.

En tanto, José Eduardo Castillo, CEO de Blanco SAF, sostuvo que el mercado inmobiliario en Florida también está creciendo en activos Multifamily. Las inversiones apuntan a productos de renta, la fuerte migración de ciudadanos aumenta la necesidad de vivienda, pero al no poder comprar debido a las elevadas tasas de interés, deben alquilar, explicó.

¿Se prevé algún riesgo de burbuja en este mercado?

Los especialistas descartan un riesgo de burbuja inmobiliaria en el corto plazo. No se registra un stock de departamentos que provoque una caída en los precios, por lo menos no en este segmento de inmuebles, refirió Grieve.

El promedio de venta de un edificio en Miami es entre 30 y 70 días y eso se sostiene, incluso las ventas del primer proyecto de Edifica -a quien financia el fondo de Core Capital- han tenido reservas de aproximadamente el 40% antes de iniciar construcción, enfatizó.

Asimismo, Castillo no advierte algún riesgo cercano en el mercado de viviendas multifamiliares y precisa que los fondos especializados son cautelosos con las inversiones, por ejemplo, se involucran en proyectos con un mínimo de preventa del 50%.

Core Capital SAF liquidó recientemente tres fondos: ‘Performance’ para construcción y desarrollo de proyectos de terceros con rendimiento de 8.9% en dólares; ‘Praedium’ para la compra de terrenos y land banking cuyo retorno fue de 7.53% en dólares y ‘Edifica Core’ para construcción de proyectos de Edifica con rendimiento de 12% en dólares. El Fondo Edifica Global -que invierte en proyectos en Florida- lanzado en mayo del año pasado, cuenta con más de 200 inversionistas y administra un patrimonio cercano a los US$ 30 millones.

