En medio de este entorno recesivo, se han identificado ocho microfinancieras con indicadores de solvencia muy ajustados que podrían afectar su fortaleza patrimonial ante la menor generación de utilidades, señaló Johanna Izquierdo, directora senior de Apoyo & Asociados.

La mayoría de microfinancieras no cuenta con un accionista que represente un respaldo patrimonial importante y, si las ganancias obtenidas no acompañan su fortalecimiento, muchas se verán obligadas a reducir su tamaño y podría darse una consolidación en el tercer trimestre del próximo año, advirtió.

Sin embargo, este grupo equivale a una pequeña parte del total de portafolio de créditos del sistema financiero, por lo que no lo pondrían en riesgo, acotó.

En tanto, Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, precisó que el Gobierno implementó un programa de fortalecimiento patrimonial para escenarios complicados, que se utilizó durante la pandemia.

Hubo siete empresas que se acogieron. Para las cajas municipales se emitieron acciones preferentes; y en las entidades privadas, bonos subordinados, precisó el funcionario.

“Otra vez se ha lanzado (el programa de fortalecimiento) y el plazo para solicitarlo es hasta junio del próximo año. Si alguna microfinanciera con indicadores bajos no puede soportar el golpe, podría suscribirse a este apoyo estatal que funcionaría como respaldo patrimonial”, complementó.

Mogrovejo enfatizó también la importancia de las reformas de Basilea III, que involucran la generación de colchones de capital.

“No necesariamente conlleva hacer aportes sino asumir la obligación de capitalizar los recursos si está ganando mucho; eso asegura que no haya empresas peligrosamente pegadas al ratio de capital mínimo exigido”, agregó.

¿Qué otros retos enfrentarán las microfinancieras?

Según Izquierdo, el escenario de recesión implica que las microfinancieras asuman políticas restrictivas de crédito y sean más cautelosas en la selección de sus clientes, medidas que están reduciendo la oferta de crédito.

Esta desaceleración de los préstamos va a continuar, por lo menos hasta el primer trimestre del 2024 y, posiblemente, retome cierto dinamismo en el segundo semestre.

En cuanto a la mora, la especialista sostuvo que seguiría incrementándose pues los ingresos reales de las familias se redujeron, limitando la capacidad de las personas y pymes de cumplir con sus obligaciones.

“Los salarios no crecieron en la misma magnitud que la inflación y aunque las tasas de interés están bajando, aún son muy altas. Vemos un nivel de sobreendeudamiento en algunos segmentos, que los vuelve más sensibles a posibles shocks”, alertó.

En esta línea, indicó que la cartera de alto riesgo de créditos de consumo se incrementó en 100 puntos básicos en el año, mientras que la de pymes, en 40 puntos. “No se han incrementado más porque se dieron facilidades de reprogramación en el primer trimestre”, acotó.

Fitch: Calificación de bancos podría bajar según evaluación de rating soberano

La crisis política afectó el crecimiento económico, redujo la inversión y provocó una desaceleración del crédito y el incremento de la morosidad en el sistema financiero, comentó Larissa Arteaga, Head Financial Institutions Peru, Ecuador and the Caribbean de Fitch Ratings.

“Cuando cambió la perspectiva de riesgo soberano a negativa, también se modificó la perspectiva y calificación de algunos bancos que son sensibles al rating de la deuda del Gobierno, porque creemos que no están aislados de todo lo que pueda ocurrir a nivel macroeconómico en torno a los eventos políticos”, explicó.

Fitch anunció una revisión de la perspectiva crediticia de Perú para el próximo año. En tal sentido, Arteaga precisó que se podrían observar algunos cambios en el rating de los bancos, los cuales no responderían a un deterioro en el perfil intrínseco de la entidad sino al entorno en el que operan.

