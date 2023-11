“Casi todos los medios de pago crecen, lamentablemente la tarjeta de crédito se ha estancado. Creemos que todavía tiene espacio para crecer pero vemos que su uso se ha reducido”, Francesca Raffo, gerente general Adjunta de Transformación e Innovación del BCP.

Así, las compras con la tarjeta de crédito como medio de pago bajó desde 42% (porcentaje de personas que usan los plásticos) al cierre de 2022 hasta 39% a la fecha, mientras que el manejo de tarjeta de débito subió de 63% a 67% y el uso de las billeteras digitales se duplicó de 30% a 64% en el mismo periodo, detalló.

Para la ejecutiva, el menor uso de la tarjeta de crédito responde, principalmente, a la situación económica que afronta el país.

Cautela con las tarjetas de crédito

El otorgamiento de una línea de crédito implica un proceso de evaluación de la capacidad de repago de los clientes, pero en un escenario de bajo dinamismo económico, el acceso a este producto también se complica, expresó.

“Se explica tanto por la cautela del cliente, de saber que en este momento no tiene la capacidad de pago suficiente para tomar mucho crédito, y porque el banco conoce que, en un contexto donde el PBI no crece, los clientes no pueden endeudarse demasiado”, manifestó.

Raffo prevé que cuando el país retome una senda de crecimiento, también se podría observar un mayor uso de los plásticos como medio de pago. En compensación, se siguen promoviendo otros productos de financiamiento que implican un menor riesgo, como adelanto de sueldo o compras en cuotas (Cuotéalo, producto del BCP), complementó.

En cuanto al uso de efectivo, registró un incremento de 46% a 53% entre 2022 y lo que va de 2023, mientras que las billeteras digitales reportan una expansión ‘brutal’ gracias a que permiten realizar pagos ágiles y simples, indicó.

¿Qué prepara la banca en digitalización para el 2024?

Adelantó que el uso de la Inteligencia Artificial será fundamental en BCP durante el próximo año, sobre todo para mejorar el acceso a los productos financieros y los canales de atención al cliente.

“Estamos evolucionando para que el servicio sea más personalizado, por ejemplo, en banca móvil se puede prender y apagar la tarjeta, esa una personalización. Hay muchos clientes que tienen esa necesidad de control sobre sus productos; entonces lo ponemos a su disposición”, precisó.

En la misma línea, Rafael Lemor, gerente del Área de Inteligencia Artificial del banco, resaltó que ya empezó el trabajo con la IA, no solo en la atención mediante el chat sino también por voz. Desde el primer trimestre del próximo año, se podrá ver algunos casos de clientes que se comuniquen mediante el call center y les contestará un “cerebro de IA”, anticipó.

Asimismo, esta tecnología puede hacer que los procesos de contratación de productos sean más efectivos y eficientes, como los créditos hipotecarios cuya solicitud es larga y tediosa. Se puede lograr una evaluación crediticia y estudios de títulos más rápidos, comentó.

Raffo señaló que el banco trabaja en facilitar el acceso a las hipotecas mediante IA y no descartó que se pueda tener disponible en el siguiente año.

Por su parte, Lemor incluyó entre los usos de la IA, la mejora de la ciberseguridad. Si bien el uso de la biometría es un avance importante, aún hay más tecnología que permite diferenciar si el usuario es un humano o si se trata de un holograma o video, acotó.

“La idea es seguir evolucionando los mecanismos de seguridad, usando la nueva tecnología para garantizar la tranquilidad de los clientes cuando utilicen sus aplicativos móviles”, agregó.

