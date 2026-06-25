La transformación digital se ha convertido en una de las principales apuestas de inversión dentro del sector de energía. En ese contexto, Orygen destinó US$10 millones durante el primer año de ejecución de su plan estratégico para automatizar procesos críticos e integrar la gestión comercial, financiera y operativa de la compañía bajo un mismo ecosistema tecnológico. ¿En qué consiste esta apuesta?

La inversión forma parte del proceso de renovación tecnológica que la empresa emprendió tras su salida del Grupo Enel y que comprendió 40 subproyectos para desarrollar un ecosistema propio.

En ese marco, Orygen incorporó herramientas de automatización, analítica avanzada y monitoreo predictivo orientadas a reducir procesos manuales, fortalecer la trazabilidad de la información y anticipar posibles fallas en sus activos. El objetivo es elevar la eficiencia operativa y respaldar el crecimiento de sus operaciones.

La modernización tecnológica forma parte del primer año del plan estratégico de Orygen. Foto: GEC.

Tres plataformas para una sola operación

La transformación en Orygen comprende tres soluciones tecnológicas. La primera es MITHRA, desarrollada por EMPSII SAS, que automatiza el ciclo comercial al integrar procesos como preventa, facturación y atención al cliente en una sola plataforma, ofreciendo una visión integral de los clientes industriales.

La segunda corresponde a SAP S/4HANA, implementada junto con SAP y NTT, que centraliza los procesos financieros, logísticos y de mantenimiento mediante un sistema ERP. De acuerdo con la compañía, esta herramienta fortalece la trazabilidad de la información, mejora el control de riesgos y acompaña el crecimiento del negocio.

El ecosistema se complementa con PRISM, una plataforma basada en tecnología de AVEVA que monitorea las 13 plantas de generación de Orygen —térmicas, hidráulicas, eólicas y solares— mediante 1,041 modelos predictivos. La empresa señaló que esta herramienta permite identificar anomalías antes de que afecten la operación y optimizar el desempeño de sus activos.

El proyecto de Orygen incorpora herramientas de automatización, analítica avanzada y monitoreo predictivo para optimizar la gestión de activos. FOTO: GEC.

Transformación digital para el sector energético

Juan Diego Rodríguez, gerente de Información y Tecnología de Orygen, sostuvo que la inversión busca consolidar una infraestructura tecnológica que permita operar con mayor eficiencia y confiabilidad.

“Nuestra apuesta tecnológica busca garantizar que la energía que entregamos sea más confiable y transparente. Con la puesta en marcha de más de mil modelos predictivos en nuestras plantas y la automatización total de nuestro ciclo comercial, estamos reduciendo riesgos operativos y eliminando barreras manuales”, dijo.

Actualmente, Orygen cuenta con una capacidad instalada de 2.3 GW y desarrolla un portafolio priorizado de 3 GW en proyectos solares, eólicos e híbridos. La compañía señaló que la nueva infraestructura digital permitirá acompañar esa expansión con procesos auditados y optimizados en tiempo real.