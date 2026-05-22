Mientras Orygen, antes Enel Generación y hoy bajo el control del Grupo Romero, tras la adquisición de las acciones de Niagara Generation, avanza con la ejecución de su cartera de proyectos de energía renovable y evalúa nuevas iniciativas en distintas regiones del país, la compañía también pone la mira en mejoras para la Central Térmica Ventanilla (Callao). ¿Qué acciones prevé implementar?

En concreto, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para llevar adelante el proyecto “Implementación de almacenes de residuos y centros de acopio de maleza en la Central Térmica Ventanilla”.

El proyecto requerirá una inversión de aproximadamente S/ 73,000 (sin IGV), equivalente a unos US$ 21,408 , con el fin de optimizar el manejo de residuos al interior de las instalaciones de la central.

El proyecto presentado ante el Senace contempla una inversión de más de US$ 21,000 y tendría una vida útil ligada a los 30 años de operación estimados para la planta. (Foto: Enel)

Los cambios que alista Orygen en el Callao

En detalle, el ITS presentado por Orygen plantea la implementación de nuevas infraestructuras para el almacenamiento y manejo de residuos generados durante las labores de operación y mantenimiento de la Central Térmica Ventanilla.

Entre las principales acciones previstas figura la construcción de un almacén para residuos de construcción, otro destinado a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y residuos no peligrosos, además de la habilitación de dos centros de acopio de maleza.

Según el documento, estas instalaciones permitirán mejorar el control y la disposición de residuos que, por su volumen o características, requieren espacios específicos dentro de la central. La propuesta, explica la empresa, busca optimizar la gestión interna de residuos y adecuarse a las exigencias ambientales vigentes.

Sobre el tiempo de ejecución, el cronograma presentado establece que la etapa de construcción o implementación se desarrollará en periodos cortos y diferenciados según cada componente. En ese sentido, el ITS indica que el almacén de residuos de construcción será ejecutado en aproximadamente ocho semanas, mientras que la construcción del almacén de RAEE y residuos no peligrosos demandará alrededor de diez semanas.

Por su parte, los centros de acopio de maleza tendrán un plazo estimado de ejecución de nueve semanas. El ITS aclara que estos cronogramas son independientes entre sí, por lo que el inicio de uno no necesariamente depende del avance de los otros componentes.

En cuanto a la duración del proyecto, el ITS asegura que la operación de los nuevos almacenes y centros de acopio estará vinculada a la vida útil de la Central Térmica Ventanilla, estimada en 30 años. Esto implica que la infraestructura formará parte del sistema operativo de la planta térmica durante todo ese periodo, contribuyendo a una gestión ordenada de los residuos generados en sus actividades.

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