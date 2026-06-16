Helio Corporation, empresa estadounidense especializada en tecnologías de energía solar espacial, encontró en Minera Poderosa un aliado para avanzar en uno de sus principales objetivos: llevar esta propuesta desde la etapa de desarrollo hacia una futura comercialización. ¿Qué busca la empresa con esta alianza?

De acuerdo con información difundida por Access Newswire, Helio informó que el proyecto corresponde al segundo despliegue piloto previsto por la compañía y se desarrollará en coordinación con Poderosa, una de las principales productoras de oro del país.

La colaboración permitirá obtener información operativa, económica y regulatoria relevante para futuras etapas de implementación.

Minera Poderosa estima producir más de 981 mil onzas de oro para el 2028. Foto: Minera Poderosa.

¿Por qué Helio eligió a Poderosa?

Más allá de convertirse en el escenario de la demostración tecnológica, Poderosa representa para Helio un socio estratégico para validar su propuesta en un entorno industrial de alta demanda energética.

La compañía destacó que la minera combina una operación de gran escala, experiencia en la ejecución de proyectos y una presencia consolidada en la región.

Fundada en 1980, Poderosa figura entre las principales productoras de oro del Perú, emplea a más de 4,000 personas y genera ingresos superiores a los US$1,000 millones anuales.

Asimismo, Helio considera que las relaciones desarrolladas por la minera con actores locales y comunidades podrían facilitar determinados procesos vinculados al desarrollo de la iniciativa.

¿Qué dice el acuerdo entre Helio y Poderosa?

El acuerdo establece que ambas compañías trabajarán de manera conjunta en la selección del emplazamiento, estudios de ingeniería, pruebas de prototipos y validación del desempeño de la tecnología.

Entre los principales objetivos de esta etapa figura la evaluación del rendimiento del sistema, la transmisión inalámbrica de energía, su viabilidad económica y el potencial de implementación a largo plazo en entornos industriales.

La alianza con Poderosa podría contribuir a agilizar determinados hitos regulatorios en aproximadamente nueve meses, apoyándose en la experiencia operativa de la minera y sus relaciones con actores locales en la región.

La alianza contempla pruebas orientadas a evaluar la transmisión inalámbrica de energía y la viabilidad económica del sistema.

Helio también estima que el proyecto podría acercar un eventual despliegue comercial inicial a gran escala en alrededor de dos años, siempre que se completen satisfactoriamente las pruebas previstas, se obtengan los permisos correspondientes y se asegure el financiamiento necesario.

¿Cómo Helio busca vender la energía solar espacial?

La propuesta forma parte de la estrategia de Helio para desarrollar sistemas de energía solar espacial, una tecnología orientada a captar energía solar más allá de la atmósfera terrestre y transmitirla posteriormente a la superficie.

Según la compañía, el piloto en Perú podría servir como referencia para futuras aplicaciones en operaciones industriales remotas y regiones con limitaciones de acceso a energía confiable, donde la infraestructura eléctrica continúa siendo un desafío.

Además del proyecto previsto con Poderosa, Helio viene impulsando un segundo programa piloto en una comunidad residencial de Florida, Estados Unidos.

Con ambos despliegues, la empresa busca generar información en entornos industriales y residenciales mientras avanza hacia una etapa más amplia de comercialización de la tecnología.

“Lo que más nos entusiasma es que estamos construyendo una futura base de clientes a la par del desarrollo”, señaló Edward Cabrera, director ejecutivo de Helio.