Vista aérea de la planta solar CEME1 tomada el 8 de julio de 2024, cerca de la localidad de María Elena, región de Antofagasta, Chile. (Foto de Pablo ROJAS / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Justo antes de la medianoche, dos hombres con overoles blancos y guantes negros escalan una cerca eléctrica en un parque solar en el desierto de Atacama, en Chile. Se deslizan en silencio entre filas y filas de paneles relucientes. Otros utilizan una gruesa tijera y una pulidora eléctrica para abrir el portón principal. Tres camionetas sin placas ingresan para que la banda cargue su botín y escape rápidamente.

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