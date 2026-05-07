La extensión del conflicto con Irán aumenta los riesgos tanto para la inflación como para la actividad económica, escribieron los responsables de política en las minutas de la reunión del 28 de abril, cuando mantuvieron los costos de endeudamiento en 4.5% por tercera vez consecutiva.

Aunque algunos consejeros señalaron que “cabía considerar” la opción de aumentar la tasa, la información disponible no era suficiente para justificar un cambio de la estrategia vigente.

“Hubo acuerdo en que la estrategia de política monetaria delineada en el IPoM de marzo seguía vigente, la cual consideraba una mantención prolongada de la Tasa de Política Monetaria (TPM)”, escribieron los funcionarios en el documento publicado el jueves, en referencia al informe trimestral de política monetaria de marzo.

Las autoridades monetarias, lideradas por Rosanna Costa, se muestran cautelosas ante un doble impacto derivado del conflicto en Medio Oriente, que ya entra en su tercer mes. La publicación de las minutas se produce un día antes de que datos oficiales mostrarían que los precios al consumidor registraron en abril el mayor aumento desde 2022, impulsando la inflación anual por encima de la meta del 3% después de que el presidente José Antonio Kast permitiera un fuerte incremento en los costos del combustible. La nación sudamericana también tiene una de las economías más abiertas del mundo, lo que la hace susceptible a cualquier incertidumbre global.

Chile mantuvo la tasa de interés clave en 4.5% por tercera reunión consecutiva | Todos los analistas encuestados por Bloomberg predijeron correctamente la decisión del banco central.

“Todos los Consejeros concordaron en que se debía seguir reevaluando la estrategia monetaria reunión a reunión, en función del desarrollo de los acontecimientos y sus efectos sobre la convergencia de la inflación a la meta”, señalan las minutas.

A comienzos de esta semana, el banco central informó que la actividad económica de Chile registró en marzo el primer aumento mensual del año. Esto puso fin a un trimestre mediocre que comenzó con el optimismo de los inversionistas respecto a las propuestas favorables al mercado de Kast.

“Se destacó que el débil desempeño del primer trimestre se daba en un escenario en que la actividad de los servicios había ido perdiendo dinamismo y en que los indicadores del mercado laboral seguían siendo débiles”, dijeron los responsables de la política monetaria.

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Se espera que este jueves la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados vote el amplio proyecto económico de Kast, marcando el primer paso en lo que probablemente será un largo debate. La legislación incluye propuestas de recortes de impuestos a las empresas, incentivos a la inversión y subsidios al empleo.

Los precios al consumidor en Chile subieron un 1% en marzo y se espera que hayan aumentado un 1.5% el mes pasado, lo que probablemente eleve la tasa al 4.2% anual, según analistas encuestados por Bloomberg. Ambos registros reflejan el impacto inflacionario del mayor aumento en los costos del combustible del país desde al menos 1980.

El Instituto Nacional de Estadísticas publicará los datos de inflación de abril el viernes.