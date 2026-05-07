El Banco Central de Chile en Santiago.
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Agencia Bloomberg
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Las autoridades monetarias de Chile dijeron que su estrategia de mantener la tasa de interés sin cambios durante un período prolongado se mantiene vigente pese a la incertidumbre generada por la guerra en Medio Oriente, según las minutas de la última reunión.

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