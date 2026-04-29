Amador Sánchez, Business Development Manager de Aggreko en Perú, resaltó que la compañía cerró el 2025 con un crecimiento de 25%, impulsado por la ejecución de su planta térmica temporal con 19 MW (megavatios) de potencia instalada en Chao (Trujillo).

“El proyecto para Hidrandina, que nos fue adjudicado, se implementó en un plazo corto en el contexto de una situación grave de deficiencia energética”, comentó a Gestión.

Según la compañía, la instalación en Chao permitió cubrir la demanda eléctrica en periodos de alta productividad y evitar interrupciones en actividades como la agroindustria. Para su operación, se movilizaron equipos desde Panamá y Chile, y el sistema operó durante 14 meses.

“La generación temporal y de emergencia ha sido clave para impulsar nuestra facturación el año pasado, y esperamos replicar ese desempeño este año, dado que persisten necesidades de generación en diversos puntos del país. Actualmente, existen declaratorias de situación grave de deficiencia energética en Yurimaguas, Iquitos y Puno”, remarcó.

Si bien las ventas de la compañía han crecido a un ritmo de doble dígito, hubo un mayor sobresalto en países vecinos de la región. En 2024, Aggreko comentó a este medio que Perú representaba el 20% de sus ingresos a nivel de Latinoamérica; pero ahora —según el ejecutivo— ha disminuido debido a que países como México, Brasil y Argentina ha crecido de manera exponencial por la cantidad de nuevos proyectos. “En México, por ejemplo, se ha fomentado mucho el gas natural, donde tenemos plantas de 40 MW y 60 MW”, afirmó.

Amador Sánchez, Business Development Manager de Aggreko en Perú.

Aggreko alista tres proyectos por 30 MW en utilities en Perú

Este año, la firma británica está enfocada en el desarrollo de proyectos de generación híbrida. En esa línea, anunció este mes una nueva iniciativa de planta híbrida ubicada en la Amazonía peruana. “Nos encontramos en proceso de adquisición de terrenos, desarrollo de la ingeniería básica y de detalle, y próximos a iniciar la etapa de permisología. Estamos destinando una inversión de alrededor de US$ 18 millones en este proyecto, que entraría en operación en 2027″, adelantó.

El proyecto integrará energía solar, sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) y una planta térmica de respaldo. “Se trata de una planta solar de 12 MW pico, con baterías de 15 MWh (megavatios hora) de capacidad y un respaldo térmico de 3 MW”, resaltó.

Si bien no se ha revelado el lugar exacto que estará ubicado la planta, el ejecutivo indicó que sería cercano a Iquitos. “El objetivo es generar energía para toda una ciudad de alrededor de 30,000 personas”, aseveró.

Desde el 2014, la empresa ha sido parte clave en el suministro energético de las empresas industriales, mineras, pesqueras o agroindustriales del país.

En paralelo a este desarrollo, la compañía avanza en su hoja de ruta con nuevas iniciativas. Para lo que resta del 2026, maneja una cartera de nuevos proyectos en el mercado de utilities que, en conjunto, suman una capacidad instalada de 30 MW.

“Estamos en proceso de cerrar tres proyectos en la zona sur y la Amazonía aún en evaluación, sin una cifra total de inversión definida; sin embargo, cada uno demandaría cerca de US$ 4 millones solo en equipamiento. Se trata de iniciativas para distribuidoras de energía con declaratoria de deficiencia energética”, afirmó.

Cabe precisar, que el Minem viene emitiendo estas declaratorias; recientemente se incluyó a Electro Puno, en la subestación Ananea, con una demanda de 10 MW, y a Electro Oriente, con requerimientos de hasta 34 MW al 2028. “En ese esquema encajamos, ya que implementamos plantas temporales hasta que se refuercen las líneas de transmisión y la generación local, tras lo cual nos retiramos”, explicó.

Aggreko apunta a Perú con parte de inversión regional de US$ 216 millones

Este despliegue se articula con su estrategia regional. Hace poco, Aggreko anunció una inversión de capital de US$ 216 millones para Latinoamérica en 2026, de la cual cerca del 10% será destinada a su expansión en el mercado peruano.

“Se trata de los US$ 18 millones que corresponden al proyecto en la Amazonía, y cerca de US$ 3 millones más para otras iniciativas en el país. Por ejemplo, operamos flota (equipos móviles) para emergencias en industrias de menor escala, a diferencia de los proyectos de utilities, que demandan mayor inversión”, explicó.

Actualmente, la matriz eléctrica peruana sigue concentrada principalmente en generación hidráulica y térmica a gas natural. “La contribución de las energías renovables no convencionales sigue siendo limitada, alcanzando apenas alrededor del 5% al 8% del consumo energético nacional“, afirmó.

Pese a ello, ve con optimismo la diversificación de la matriz energética y más aún con lo ocurrido con la reciente crisis de gas natural. “Hoy en día, las industrias no pueden depender de una sola fuente de energía; la energía solar es una alternativa viable. Si bien presenta intermitencia, esta puede compensarse mediante el uso de baterías”, explicó.

Con este panorama, la expectativa de la empresa para este año es alcanzar un crecimiento de alrededor de 18% y lograr, por lo menos, tener una base instalada de alrededor de 30 MW en los tres proyectos con declaratoria de deficiencia energética de las distribuidoras.