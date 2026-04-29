Aggreko movilizó equipos desde Panamá y Chile para garantizar 19 MW de suministro eléctrico en el distrito de Chao (Trujillo). (Foto: Aggreko)
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Edgar Velito
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Desde su llegada al Perú en 2014, la firma británica de soluciones energéticas Aggreko ha tenido presencia en diversas industrias, con mayor énfasis en el mercado de utilities (servicios públicos). En ese marco, avanza con proyectos en el sector energético, en un contexto de declaratorias de deficiencia energética en distintas regiones. Su estrategia articula iniciativas en generación, soluciones temporales y desarrollo de nuevas tecnologías, en línea con su plan regional y la evolución de la matriz energética local.

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