Ley N° 32249. Fue publicada en enero del 2025 y aún aguarda el reglamento.| Difusión
Ley N° 32249. Fue publicada en enero del 2025 y aún aguarda el reglamento.| Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Camila Vera
mailCamila Vera

Las energías renovables no convencionales, como las solares y eólicas, son una parte activa y creciente de la matriz energética del país, aunque todavía representan una fracción menor en comparación con las fuentes tradicionales. Justamente la conversación sobre la mesa en esta nueva edición de Diálogos, un espacio de Gestión, es revisar el camino para que las también llamadas RER puedan ser impulsadas.

TE PUEDE INTERESAR

Hidroeléctrica Huanza: el proyecto que prepara Buenaventura en su central de energía en Lima
Unna Energía de Aenza y los cambios en Lote III por más de US$ 96 millones: ¿cuáles son?
Inversión en energía: estos son los dos sectores que encenderán el sector este 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.