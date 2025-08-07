La ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León, presentó la agenda para atraer inversiones durante el “Invest Day Perú–Japón”, organizado en Tokio por Promperú.

La propuesta se concentra en sectores estratégicos como la agroindustria moderna, energías renovables, servicios tecnológicos y manufactura avanzada.

El evento contó con la presencia de más de 135 empresarios y representantes de gremios japoneses y peruanos.

Perú: ¿macroeconomía atractiva para Japón?

La titular subrayó que el Perú es uno de los destinos más atractivos de América Latina para la inversión extranjera directa debido a los sólidos fundamentos macroeconómicos: proyección de crecimiento del 3.5% en 2025, inflación de 1.8% y bajo riesgo país.

Destacó también que el país cuenta 23 tratados de libre comercio, 28 acuerdos bilaterales de inversión y 10 convenios para evitar doble tributación, un marco legal que garantiza la libertad de empresa y el trato equitativo al capital extranjero.

Asimismo, remarcó la reciente entrada en operación del megapuerto de Chancay, que ha reducido los tiempos de envío hacia Asia de 40 a 23 días; la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que consolida a Lima como hub aéreo regional; y el próximo Parque Industrial de Ancón, cuya adjudicación está prevista para el tercer trimestre de 2025.

Sectores potenciales para la inversión

La titular del Mincetur señaló que uno de los sectores con mayor potencial para la inversión japonesa es la agroindustria moderna y sostenible, que se ha convertido en un pilar de las exportaciones no tradicionales del país.

Actualmente, Perú es el primer exportador mundial de arándanos, uvas y quinua; y ocupa el segundo lugar global en palta, espárrago y nuez amazónica. Asimismo, es el tercer exportador mundial de jengibre y palmitos en conserva. Un caso emblemático es el café orgánico: Perú lidera la producción y exportación mundial, con el 95 % cultivado por pequeños agricultores.

“Este liderazgo agroexportador continuará fortaleciéndose gracias a la incorporación proyectada de más de 217 mil nuevas hectáreas de riego tecnificado, generando condiciones propicias para nuevas inversiones en producción, transformación, empaque, logística y distribución internacional de alimentos”, comentó.

El café es el principal producto agrícola tradicional de exportación del Perú y ocupa el cuarto lugar dentro de las agroexportaciones nacionales. (Fuente: Andina)

La ministra también remarcó el enorme potencial del país en el desarrollo de energías renovables, especialmente en energía solar. Regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna presentan condiciones óptimas para tecnologías solares fotovoltaica y térmica.

Además, remarcó el potencial eólico de las zonas costeras de Lambayeque, Piura, Ica y La Libertad. El país también cuenta con más de 70 centrales hidroeléctricas activas, y en el sur existen zonas de alto potencial geotérmico, donde la experiencia tecnológica japonesa puede encontrar terreno fértil para nuevos proyectos.

Es importante mencionar que Japón ya tiene una presencia consolidada en el Perú, con inversiones en sectores como manufactura y metales . Sobre esa base, se abren nuevas oportunidades para el desarrollo de manufactura descentralizada vinculada a polos industriales regionales.

“El Perú está en una nueva etapa, una etapa de transformación productiva e inversión verde e innovadora, impulsada por una reactivación importante en proyectos de inversión en infraestructura pública y privada. Queremos recorrer este camino de la mano del Japón”, finalizó la titular del Mincetur.

La lupa sobre el conocimiento

Una apuesta estratégica del país es el de servicios intensivos en conocimiento. Entre 2015 y 2024, el Perú atrajo más de US$ 7,800 millones en inversión extranjera directa en servicios tecnológicos, donde ofrece ventajas comparativas por costos eficientes y proximidad horaria con América del Norte.

Además, se promueve el sector a través de incentivos para investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), generando condiciones favorables para centros tecnológicos, startups escalables y hubs regionales de servicios digitales. “Las empresas japonesas encontrarán en el Perú un espacio ideal para desarrollar soluciones digitales orientadas a mercados regionales y globales”, indicó León.