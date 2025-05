(16 de mayo del 2025) El Perú se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar el entorno favorable de precios de metales, lo que puede generar múltiples oportunidades para el país. En este artículo, exploraremos las oportunidades de corto y largo plazo que se presentan, así como las acciones necesarias para maximizar estos beneficios.

En los últimos meses, los precios del oro y la plata han encontrado soporte debido a un mayor consumo de estos metales como activos de reserva de valor. Este fenómeno se debe a varios factores, entre ellos los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales, la volatilidad de los mercados financieros y ciertas presiones inflacionarias. En particular, en los últimos meses hemos visto un incremento notorio en las compras de oro por parte de bancos centrales, así como un mayor consumo destinado a ETF.

Asimismo, existen cambios más estructurales que también benefician a los metales que el país produce, como la transición hacia un mayor uso de energías renovables. En esa línea, en los últimos años se ha visto un aumento en la demanda de plata para la fabricación de paneles solares. Asimismo, el cobre ha mostrado un incremento en su demanda debido a la mayor generación y uso de electricidad. Este fenómeno es especialmente observable en el crecimiento de las ventas de autos eléctricos a nivel mundial.

Otro factor que está impulsando la demanda de metales es el creciente uso de la inteligencia artificial. La implementación de esta tecnología implica un mayor uso de energía y una mayor capacidad de procesamiento de datos, lo que a su vez motiva una mayor demanda de cobre y estaño. Cabe indicar que dos compañías listadas en la BVL con exposición a estos metales y buenos resultados operativos recientemente son Buenaventura y Minsur.

En este contexto, algunos países de la región como Argentina y Chile están tomando diversas medidas para atraer más inversiones en el sector minero. Cabe recordar los amplios beneficios directos que genera la actividad minera, como la creación de más empleo formal y una mayor recaudación de impuestos. Y en cuanto a beneficios indirectos, la minería puede impulsar la actividad de proveedores externos de bienes y servicios, y contribuir al desarrollo de más capacidades locales a través de la transferencia tecnológica.

En el caso del Perú, para aprovechar el entorno favorable para los metales señalado, es urgente que las autoridades correspondientes implementen ciertas medidas. En primer lugar, es necesaria la simplificación administrativa, un proceso que en principio ya está en camino y que debería permitir mayores inversiones en exploración y acortar los tiempos requeridos para autorizar la construcción de proyectos. Sin embargo, también es crucial establecer reglas adecuadas e iguales para todos. No es posible permitir actividades ilegales que no cumplen con los mismos requisitos que las empresas formales en términos de pagos de impuestos y estándares ambientales, entre otras exigencias, y que además generan actos de delincuencia y corrupción que no permiten el crecimiento sostenido del sector. En la medida que avancemos con estos requisitos mínimos, el sector minero estará en mejores condiciones para aprovechar el entorno internacional favorable que se espera para los metales y así contribuir al desarrollo económico y social del país.