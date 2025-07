El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó el resumen informativo de algunos indicadores macroeconómicos que reflejan la “salud” de nuestro país. En detalle, el empleo formal total aumentó en 3.9% interanual, con lo cual se añadieron 228,000 puestos de trabajo respecto a mayo de 2024.

¿Cuáles son los sectores que registran mayor contratación hasta el momento? ¿Se trata de una dinámica estacionaria o permanente? Los expertos analizan el panorama.

Rubros con mayor demanda laboral

De acuerdo con los resultados, los puestos de trabajo formales del sector privado se incrementaron en 5.1% respecto a mayo del año previo, cuando se registró un 1.6%.

Los sectores servicios , agropecuario y comercio agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes: 78,000, 54,000 y 22,000, respectivamente . Es decir, un total de 154,000.

Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, miró los resultados y los segregó según su durabilidad.

“El tema agropecuario ya tiene una tendencia [de contratación] permanente en el Perú”.

Por otro lado, “el tema de servicios y comercio es muy relativo, porque va a depender mucho de cómo se mueva el consumo privado, que a su vez tiene que ver con el crecimiento económico”, sostuvo.

“De cara a fin de año, es probable que la parte de comercio y servicios se retraiga un poco. ¿Por qué? Porque al estar cada vez más cerca de las elecciones, que son el 12 de abril, la gente probablemente priorice ahorrar para prever algún posible escenario adverso”, agregó.

Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de ESAN University, observó lo mismo; o sea, una temporalidad mixta.

“En el caso agropecuario, por ejemplo, vemos un crecimiento de más del 15% en términos de empleo formal, pero esto responde en gran medida a factores puramente estacionales; por ejemplo, campañas de cosecha en determinadas regiones del país. Ahora, en servicios, comercio y terciarios en general, la dinámica es un poco más compleja, pero también es sostenida. [...] Yo creo que hay esas dos partes: una dinámica transitoria por un efecto puramente estacional, pero también hay algo sostenido en el tiempo”.

En esa línea, Carrillo enlistó otros inputs: “Conforme el Perú siga creciendo a niveles de 3%, que no es mucho, pero es algo, probablemente, servicios y comercio crezcan. En la medida en que siga habiendo algunas inyecciones a la economía, como la gratificación en julio o la liberación de las CTS, se van a dinamizar [servicios y comercio]”.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

¿Masa salarial en descenso?

En mayo, la masa salarial total en términos reales —asociada al aumento de los puestos de trabajo y remuneraciones— aumentó en 5.8% respecto a mayo del 2024. Aun así, es la más baja en lo que va del 2025: en abril, por ejemplo, el resultado fue de 6.7% y, en marzo, de 11.2%.

Los expertos, no obstante, fueron enfáticos al precisar este “decrecimiento”.

“No es que haya caído la masa salarial, sino que ha crecido menos de lo que ha crecido en los otros años”, subrayó Carrillo.

“Acá hay una curiosidad matemática en cantidad. El primer factor es el efecto base y no hay que leerlo tan literalmente. Es decir, podemos ver que durante los primeros meses del año el crecimiento ha sido vigoroso debido a que el año pasado, también en el primer trimestre, la base ha sido baja. Entonces, cualquier cosa se ve en crecimiento frente a ello”, determinó Gee.

Y enfatizó en la idea: “Yo no lo entendería como un deterioro, sino más bien como una moderación del indicador estadístico” .

Aclaró, además, que los componentes de la masa salarial no han caminado a un mismo ritmo.

“Por otro lado, si bien hay más empleos, esto no necesariamente se traslada a salarios reales. O sea, no se ve aumentos significativos en remuneraciones reales. Y parte de este crecimiento de la masa salarial responde al mayor número de trabajadores, pero no porque haya un mayor ingreso medio o esperado. No se observa eso”.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Las elecciones en el mercado laboral

Carrillo pidió tomar en cuenta la proximidad de los comicios del 2026 para evaluar la transitoriedad en el “auge” de las contrataciones, las mismas que podrían variar en los próximos meses.

“Hay cierta resistencia del sector empresarial para contratar a más gente. Si yo voy a contratar a una persona, no lo hago para que permanezca un mes, salvo que sea por una campaña. La contrato de forma permanente, y no me animaría a hacerlo estando a menos de un año de las elecciones”, dijo.

“Normalmente en el año preelectoral, la gente aguanta un poco sus decisiones de gasto e inversión” , adicionó.

Gee coincidió: “Siempre el empresariado y el financiero están cinco pasos adelante en el tiempo, anticipando fenómenos adversos o escenarios complejos. Tienen que tomar decisiones muy anticipadas [con respecto a las elecciones 2026]”.

Reputación y confianza: los pendientes

Carrillo aplaudió los esfuerzos en el mercado laboral, pero no descartó que la informalidad se mantenga como el “talón de Aquiles”.

“En general, es una buena noticia que esté aumentando el empleo en el Perú. Igual, creo que el crecimiento económico no alcanza para la masa salarial que llega. O sea, es superimportante que los puestos de trabajo formales también aumenten”.

Y manifestó que las idas y vueltas en el empleo se acentúan con las decisiones que el empresariado toma después de mirar con lupa las características económicas del país que habita.

“La mejor forma de generar empleo de calidad es a través de inversión privada. Para ello se necesita un clima de confianza. Hay una tarea pendiente por parte del Ejecutivo y del Congreso para generar confianza empresarial. Y no solo estoy hablando del gran empresariado, sino también de las mypes”.

Anteriormente, este diario explicó incluso el porcentaje del PBI que se estaría perdiendo como consecuencia de la incertidumbre política y la inestabilidad institucional. El vocero de la Pacífico Business School cayó en cuenta de ello también.

“Con esta coyuntura, [el empresariado] piensa dos veces antes de invertir en un nuevo local, en un nuevo vehículo para repartir su mercadería, en un nuevo taller. Entonces, hay una consecuencia negativa producto de la desconfianza a causa de la inestabilidad del país”, concluyó.