Como lo presentó Pérez Reyes, la medida responde a la atención de una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que formalizó un “acuerdo de directorio”. Agregó que se consideró una “metodología” que, entre otros factores, incluyó el salario de mandatarios de 12 países de América Latina, referencia de salarios de ministros, viceministros y otros puntos.

“Lo que se ha dado es cumplimiento al artículo 23 de la ley de presupuesto aprobado en noviembre del 2024 y a la Ley de Servicio Civil (...) se hace una proyección del [salario] del puesto que debería ocupar alguien que está por encima de un ministro, que en este caso sería la presidencia de la República (...) como resultado de ello, surge el valor que ha sido aprobado hoy en un DS de S/ 35,568 mensuales”, declaró.

En respuesta a la prensa, justificó la decisión al señalar que “este sueldo está congelado desde hace casi 20 años”, desde el último Gobierno de Alan García.

“El expresidente Ollanta Humala subió el sueldo para ministros y viceministros, pero ahora se está corrigiendo el atraso en términos de salarios de la presidencia de la República, que no solo va a servir para la presidenta de la República (actual) sino para quien desde julio del próximo año ejerza ese puesto”, dijo.

¿Decisión técnica o política subir el sueldo de Boluarte?

Los expertos consultados por Gestión coincidieron en que, más allá del debate técnico sobre si ameritaba elevar este salario, la crítica está orientada a que la decisión termina siendo política, precisamente enfocada en que entre en vigencia en el último año de su gestión.

“Es una muy mala decisión política. Puede haber argumentos técnicos sobre el nivel salarial de la mandataria que está en el cargo, pero las decisiones, al final, se toman en una coyuntura particular cuando eres juez y parte . En todo caso, debió ser aplicable para el siguiente Gobierno y no forzar un incremento en su último año de gestión”, comentó David Tuesta, extitular del MEF y presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

“Es una ley con nombre propio. Lo que está haciendo ella es aumentar su salario. Eso políticamente es una barbaridad. Uno puede decir que es justo o no, que amerita una gran discusión, pero debe presentarse en el marco de un proyecto de presupuesto público”, agregó Alfredo Thorne, también exministro de Economía y director de Thorne y Associates.

El sueldo de Boluarte se incrementará en más de 120%. (Foto: Hugo Curotto / GEC)

En este punto es importante recordar que, según reveló el programa dominical Panorama, donde empezó el camino de esta propuesta de revisión salarial fue en el mismo Despacho Presidencial.

Detallando su observación, Thorne comentó que no se está siguiendo el procedimiento conforme a ley , pues luego de obtener un estudio que sustente esta actualización, se debería enviar al Congreso para una revisión dentro del proyecto del presupuesto público.

“El sueldo de un presidente mueve toda la administración pública. Una vez que se determina un monto, hay un mayor gasto fiscal y se requiere una ampliación presupuestal. Eso no se puede hacer a mitad de año, sino que debe entrar en el presupuesto del siguiente año. No es tan fácil como que la presidenta diga ‘yo me aumento el sueldo y ya está’”, refirió.

Para Thorne, el MEF ha pasado “a la ligera” esta propuesta, pero también hay una grado alto de responsabilidad en Servir. “El MEF debería pedirle a Servir el oficio sobre cómo se moverán los salarios con este ajuste para ver si corresponde. La Contraloría va a tener que opinar si corresponde y si se ejecutó en base a ley”, cuestionó.

En esta línea, Tuesta observó que, siendo una decisión política este aumento, haya sido el MEF desde donde se brindó el anuncio. Esto, más allá de lo que se intentó trasladar como mensaje a la opinión pública.

“El MEF debe estar hablando de cómo se perfila el crecimiento de la economía, qué pasa con la sostenibilidad fiscal. Lo cierto es que debe haber sido una situación bastante incómoda y, claramente, no ha sido capaz de negarse ante este pedido a la Presidenta”, señaló.

Continuando con ese punto, Tuesta señaló que se está brindando un negativo mensaje a los mercados , donde pueden interpretar que, ante cualquier decisión de carácter económico y sin sustento real, no hay un “stopper” que diga que es una mala idea.

“Es una mala estrategia que el MEF haya dado el anuncio para darle un corte técnico porque todos se dan cuenta del peso político . Las razones [de las críticas] no van por ese lado. Incluso, a la primera [intención de subir ese sueldo], el MEF tuvo que oponerse. Pero, en general, sorprende que ningún ministro haya sido capaz de decirle a la Presidenta que es una mala idea. Da mucho que pensar”, indicó.

Así las cosas, Thorne presentó su preocupación por las condiciones fiscales del país. “El tema del sueldo presidencial es una medida entre muchísimas más que vemos y muestra como si el Tesoro fuera un barril sin fondo. No sé si vamos a poder calcular el impacto fiscal”, apuntó.

¿Puede ser inconstitucional el aumento de sueldo de Boluarte?

En otro campo, Luciano López, abogado constitucionalista, recordó que este cambio salarial tendrá vigencia desde la gestión Boluarte en adelante para todos los presidentes. No podría ser reducido por el principio de no regresividad.

Además, observó que, constitucionalmente, solo podría darse un control político a partir del impulso de mociones desde el Congreso para que tanto Eduardo Arana, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); como Pérez Reyes, sean citados para sustentar esta decisión técnicamente y según el correcto procedimiento.

“Esto podría darse bajo la Comisión de Presupuesto, de Fiscalización o de Economía, para que informen sobre cuál ha sido la justificación”, comentó. En caso se encuentre que no se siguió un argumento técnico o se incumplió el procedimiento, podrían proceder censuras.

“Según el actual modelo constitucional, el conjunto de ministros son como los pararrayos del control político”, apuntó López.

¿De cuánto será esta gratificación de Boluarte?

César Puntriano, abogado laboralista, recordó que Boluarte empezará a ganar el nuevo salario en su totalidad desde agosto próximo, pues julio está en transcurso. Cobrarlo en el séptimo mes del año sería inconstitucional porque violaría el principio de retroactividad.

En esta línea, también mencionó que, según la normativa vigente, la presidenta recibiría su gratificación correspondiente a julio conforme a su salario al término del primer semestre: este es S/ 16,500.

Recién tendría su gratificación por más de S/ 35,000 en diciembre de este año, que se sumaría también a la que percibiría en julio del 2026.