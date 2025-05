Así lo ratificó Guido Valverde, director de Portafolio de Proyectos de la agencia, en diálogo con Gestión. El funcionario reiteró lo que otros funcionarios de la agencia ya habían indicado a este diario: hay cuatro empresas interesadas y las trabas previas ya se están subsanando.

En un principio, ProInversión anunció que, entre enero y abril, el PIA sería adjudicado, pero ahora el deadline es la última semana de junio. Valverde precisó qué falta para hacer realidad este proceso.

Parque Industrial de Ancón a puertas de adjudicarse

El PIA comprende la habilitación urbana total de 715 hectáreas (ha) de terreno, incluidas sus áreas de servicios, equipamiento, pistas y veredas. ProInversión lo promueve bajo la modalidad de Proyectos en Activos (PA) con la visión de que se instalen allí empresas industriales y logísticas de diversas escalas.

La obra nació como una idea estatal, comprometería US$ 997 millones de inversión y podría generar 120,000 empleos. El objetivo del Estado es entregarlo a un privado por 22 años.

Según Valverde, esta misión está a puertas de ser alcanzada. “Ya está en la recta final. Estamos terminando de estructurar el contrato y pronto se hará la convocatoria oficial. El cronograma se mantiene: se adjudicará seguramente a fines de junio”, anunció.

Valverde recordó que, al tratarse de un PA, será la empresa a su cargo quien asuma el 100% de los riesgos en la inversión. De hecho, su contrato propone una compraventa del terreno con un compromiso de inversión.

Ello significa que se han dividido en cuatro bloques los años totales de inversión. En cada uno de ellos, la empresa garantizará una cantidad mínima de hectáreas habilitadas para uso industrial, entre otros componentes.

Ingreso al día de hoy del Parque Industrial de Ancón. Foto: ProInversión.

Estos periodos serán los siguientes: años 1 al 6 (75 ha industriales), 7 al 12 (acumulado de 85.33 ha), 13 al 17 (acumulado de 113.94 ha) y 18 al 22 (412.50 ha de suelo industrial totales).

Por ese motivo, remarcó Valverde, ahora han “escuchado al mercado”, lo que ha permitido que avance el proyecto, a diferencia de ocasiones anteriores.

“Allí no habrá riesgos para el Estado, porque al ser una PA no invierte capital. En su momento no se evaluaron las recomendaciones de los interesados. Ahora sí, se ha estructurado el proyecto en función a lo que realmente hace atractivo el proyecto”, destacó.

Conexión con megaproyectos y problemas resueltos

Lo cierto es que, más allá de su estructuración contractual, hoy el PIA goza de un atractivo mayor que años anteriores. Este proyecto resalta más este año por la aparición del puerto de Chancay.

El PIA se encontrará al medio de los dos principales puertos en Lima y el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). Para dimensionarlo, Valverde indicó que exactamente estará a 33 kilómetros del AIJCH, 39 km del puerto del Callao y 40 km del de Chancay.

Además, ha servido bastante para su promoción que el Congreso de la República aprobara en segunda votación, la ley que crea el marco para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), figura en la que tranquilamente encajaría el PIA.

“Evidentemente ayuda mucho. Que haya una ZEEP hace que más privados se interesen. Sirve para que se convenzan de su potencial”, comentó Valverde.

Guido Valverde, director de Portafolio de Proyectos de ProInversión. Foto: GEC.

El funcionario de ProInversión también se pronunció sobre otra limitante conocida del área donde se desarrollaría el PIA: la carencia de servicios básicos como agua potable y alcantarillado.

Esta traba alejó inversores en el pasado, reconoció Valverde, pero reveló que recientemente ProInversión ha recibido una propuesta para atender este problema.

“Hace no mucho nos presentaron una iniciativa privada para instalar una desaladora en la zona. Pasará por su proceso, pero sería un gran impulso al PIA porque funcionará como un complemento”, manifestó.

El vocero de ProInversión también explicó que otro asunto pendiente a nivel de servicios es la electricidad, pero que cree esto se resolverá con facilidad una vez sea adjudicado el PIA.

“Se tiene un plan maestro por fases. Una vez se adjudique, creo que el trámite para la electrificación no será un problema. Lo más importante era el tema del agua y desagüe, pero con esta iniciativa presentada podrían cubrirse”, reconoció.

No será el primer “Proyecto en Activos” en Ancón

Como se mencionó, este proyecto se promueve desde ProInversión como un PA. Este es un tercer mecanismo poco explorado, si se le compara con otros como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI).

La diferencia principal con los otros, como sostuvo Valverde, es que en los PA el Estado no asume riesgos y el capital invertido es 100% privado.

Además, pone en uso la gran cantidad de bienes estatales que hoy están siendo desaprovechados y generan costos al Estado peruano por su mantenimiento.

El proyecto de Ancón brilla así como el PA más importante en el portafolio de ProInversión. Sin embargo, Valverde resaltó también que, de adjudicarse finalmente, no será el primer PA en Ancón.

“Recordemos que el Parque Zonal de Ancón es un caso de éxito en esta modalidad. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) logró un acuerdo con una empresa que se especializaba en servicios funerarios”, refirió.

Si bien se le conoce así, su nombre real es el Club Metropolitano San Pedro. La MML cedió parte de un terreno en la zona para que una empresa instalara allí el ahora conocido Camposanto Parque del Recuerdo Ancón.

Pero al lado se ubica el parque zonal. “El trato allí fue que el interesado construía el parque zonal y a cambio la MML le daba el terreno para hacer un cementerio. Hoy funciona”, puntualizó Valverde.