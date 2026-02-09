El Parque Eólico Caravelí, ubicado en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí (Arequipa), registra un avance del 73.5% en su construcción. Se trata de uno de los proyectos de mayor escala en su tipo en la región, y que aportará una generación estimada superior a los 600 GWh anuales al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

La CEO de Celaris Energy, María del Pilar Matto, explicó que el Parque Eólico Caravelí incorpora aerogeneradores Nordex con potencia máxima a alcanzar entre 5.9 MW y 6.1 MW, seleccionados por su adecuación al perfil eólico de la costa sur del Perú, donde a la fecha ya se han instalado 20 unidades.

La inversión para el Parque Eólico Caravelí supera los US$240 millones. Foto: Difusión

“El proyecto avanza bajo un modelo de ejecución modular que ha permitido anticipar el desarrollo de caminos, plataformas y obras civiles, optimizando tiempos y recursos sin comprometer la calidad ni los estándares técnicos. Esta planificación eficiente ha sido clave para sostener el ritmo de avance y asegurar que el Parque Eólico Caravelí se ejecute conforme al cronograma, con una visión de largo plazo y un impacto positivo en la región”, sostuvo Matto.

Más de 300 personas, entre ingenieros, técnicos y trabajadores locales, participan en la construcción del parque, que contempla obras civiles, montaje electromecánico y la infraestructura necesaria para conectarlo al SEIN. La subestación Caravelí, hoy en construcción, concentra más de 280 kilómetros de cableado y se enlaza con Poroma mediante una línea de transmisión de 47 kilómetros que llevará la energía generada al sistema eléctrico nacional.

“Este es un proyecto que integra infraestructura de gran escala, tecnología de última generación y una ejecución alineada con los más altos estándares del sector, demostrando que es posible desarrollar energía renovable competitiva, confiable y con impacto positivo para el país y sus regiones”, concluyó la CEO de Celaris Energy.

