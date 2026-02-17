Actualmente, en el Perú hay potencial para ejecutar proyectos de energía renovable por US$ 12,500 millones en diversas partes del país, proyectó el vicepresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), Riquel Mitma.

“Hay una serie de proyectos para la generación de energía renovable que están en espera para su ejecución y todos ellos van a contribuir con una mayor competencia en el mercado de energía eléctrica”, manifestó el ejecutivo.

Mitma destacó que, en este momento, el usuario paga por megavatio US$ 70. “Pero esa tarifa podría bajar de manera significativa por efecto de una mayor competencia en el mercado local”, agregó.

Proyectos en espera de reglamento

Mitma sostuvo que solo en el caso de su representada se consideran 58 proyectos que están en espera, lo que equivalen a casi 1.4 veces la máxima demanda actual de energía eléctrica.

“Estos proyectos se ejecutarían en diversos puntos de todo el ámbito nacional y consideran diversas tecnologías. Básicamente consideran fuente solar, hidroeléctrica y biomasa eólica”, precisó.

El representante manifestó que considerando los proyectos de energía renovables y no renovables, en espera, se tienen inversiones por US$ 35,000 millones. Para avanzar con estas iniciativas, se requiere la aprobación del reglamento de la Ley N° 32249, la cual asegura el desarrollo eficiente de la generación eléctrica.

“Para poder ejecutar los proyectos se requieren permisos y para ello se necesita obtener la concesión definitiva. Ello implica presentar un cronograma de ejecución de la obra. En este escenario es necesario contar con el reglamento ya aprobado”, culminó.