La alianza entre Grupo Romero y Uno Corp continúa avanzando en la región. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia autorizó la integración entre Primax y Uno Corp, controlante de Biomax, dando luz verde a una operación que permitirá el cambio de control de la filial colombiana de Primax. La aprobación se produce meses después de que ambas compañías obtuvieran el visto bueno para sus operaciones conjuntas en Perú y Ecuador. ¿Qué implica este nuevo paso para la estrategia regional de ambas corporaciones?

Primax Colombia informó que la operación se ejecutará a través de una filial de Uno Corp, la cual adquirirá la participación accionaria mayoritaria de la compañía en ese país. Con ello, se concretará un cambio de control que ya recibió la autorización de la autoridad de competencia colombiana.

La empresa precisó que continuará operando con normalidad durante el proceso y mantendrá sus compromisos con clientes, proveedores, aliados comerciales, autoridades y colaboradores. Asimismo, indicó que comunicará cualquier hecho relevante asociado a la transacción conforme avance la operación.

La aprobación en Colombia se suma a las obtenidas previamente para las operaciones de Primax en Perú y Ecuador.

Colombia destraba la operación pendiente

La autorización de la SIC representa un paso clave dentro del acuerdo regional anunciado por Uno Corp y Grupo Romero. En diciembre de 2025, ambas organizaciones informaron que las autoridades competentes habían aprobado la operación conjunta de Primax en Perú y Ecuador, mientras que la transacción correspondiente a Colombia permanecía pendiente de revisión regulatoria.

Con la decisión adoptada por la autoridad colombiana, Uno Corp podrá avanzar en la adquisición de la participación accionaria mayoritaria de Primax Colombia a través de una de sus filiales.

La compañía señaló además que seguirá cumpliendo con las disposiciones regulatorias aplicables y que realizará las publicaciones de información relevante correspondientes una vez se materialice el cambio de control.

La operación permitirá que una filial de Uno Corp adquiera la participación mayoritaria de Primax Colombia.

La apuesta regional detrás de Primax

La operación forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia regional de Uno Corp y Grupo Romero en el negocio de combustibles y movilidad.

Al anunciar la alianza, ambas organizaciones destacaron que el acuerdo permitiría reforzar su presencia en la región y ampliar su capacidad para ofrecer soluciones de movilidad en los mercados donde operan.

“Esta alianza reafirma nuestro propósito de mover y conectar a Latinoamérica”, señaló en su momento Federico Nasser Facussé, presidente de Uno Corp.

Las compañías señalaron además que la operación permitirá avanzar hacia una plataforma regional integrada, más robusta y competitiva, combinando la experiencia de ambos conglomerados y fortaleciendo la posición de Primax frente a los desafíos de transformación y desarrollo sostenible que enfrenta el sector en América Latina.

Con la aprobación obtenida en Colombia, la alianza suma un nuevo avance en el proceso de integración regional que Uno Corp y Grupo Romero vienen desarrollando alrededor de las operaciones de Primax.