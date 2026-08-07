El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que las exportaciones peruanas crecieron 34% en términos interanuales durante la primera mitad de este 2026: alcanzaron los US$ 54,049 millones, récord en dicho periodo.
La subida se explica por las mayores ventas de minerales (metálicos y no metálicos) que sumaron US$ 39,875 millones, un 49% más, debido a los precios elevados en el mercado internacional y los grandes volúmenes de cobre y oro.
Destacaron los envíos de cobre con una variación de 42.8% (US$ 18,563 millones); oro, en 59.2% (US$ 13,972 millones); concentrado de plomo y plata, 113.3% (US$ 2,981 millones) y zinc, 15% (US$ 1,438 millones).
En agropecuario, las exportaciones de frutas como el arándano crecieron 48.7% (US$ 453 millones), seguida de uva (16.9%, US$ 789 millones) y palta (11.5%, US$ 973 millones). El café, por su parte, logró una subida de 7.7% (US$ 325 millones).
Mientras que en químicos, el ácido sulfúrico aumentó 33.1% (US$ 77 millones); los productos plásticos 9% (US$ 347 millones) y medicamentos, 2.5% (US$ 44 millones).
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Principales mercados para la exportación peruana
Tras el récord del 2025, el total de exportadores trepó en la primera mitad 2.4%, lo que revela un total de 7,798 negocios. De este universo, el 65% son mypes.
En el primer semestre, los envíos peruanos tienen como destino predilecto a China, por un valor de US$ 20,850 millones (+38.7%); luego Estados Unidos, por US$ 5,038 millones (19.5%) y la Unión Europea, por US$ 4,819 millones (12.1%).
Resaltaron también India, con US$ 5,407 millones (208.9%); Canadá, con US$ 2,827 millones (33.4%) y Suiza, US$ 1,834 millones (50.5%).