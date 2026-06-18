Los fondos de Pimco realizaron compras netas en mayo por 6.7 billones de pesos colombianos en bonos locales, según datos de la Contraloría General de la República analizados por Bloomberg. La gestora ha sido el mayor comprador de deuda local colombiana en los últimos meses y ahora posee aproximadamente el 30% de los US$ 43,000 millones en manos de inversionistas extranjeros.

“Los mercados locales de Colombia ofrecen una combinación atractiva de rendimientos reales, una mejora fiscal y un banco central que ha manejado con credibilidad un entorno macroeconómico complejo”, afirmó Pramol Dhawan , responsable de Gestión de Portafolios de Mercados Emergentes de Pimco. “Seguimos siendo optimistas respecto de los activos colombianos”.

La compañía declinó comentar cambios específicos en sus posiciones.

La apuesta ya ha generado ganancias para Pimco. Los activos colombianos repuntaron tras la sorpresiva victoria del abogado conservador Abelardo de la Espriella sobre el senador de izquierda Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, en la primera vuelta. La segunda vuelta será el domingo, 21 de junio.

Los bonos en pesos han sido la deuda local con mejor desempeño entre los mercados emergentes en el último mes, con ganancias superiores al 11%, según un índice de Bloomberg. Los rendimientos de los bonos a 10 años han caído cerca de 2.5 puntos porcentuales desde el máximo alcanzado a mediados de mayo, ubicándose por debajo del 12%.

“Los extranjeros estaban muy optimistas sobre el desenlace electoral desde muy al principio de año cuando todavía no había mucha expectativa”, dijo Camilo Pérez , economista jefe de Banco de Bogotá.

El Ministerio de Hacienda informó previamente que inversionistas extranjeros vendieron US$ 1,400 millones netos de deuda colombiana en mayo. Sin embargo, eso incluye ventas realizadas por JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Banco Santander SA, BNP Paribas SA y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA de bonos locales utilizados como garantía en una compleja operación de swap en francos suizos con el gobierno colombiano que concluyó el mes pasado.

El fondo soberano de Abu Dabi también fue uno de los mayores compradores de deuda colombiana en mayo, mientras que el fondo soberano de Noruega y la Caisse de dépôt et placement du Québec estuvieron entre los principales vendedores.

El domingo, los colombianos elegirán entre dos visiones económicas contrapuestas. Cepeda ha prometido ampliar los programas de asistencia social y mantener la oposición del gobierno al fracking, mientras que De la Espriella ha propuesto recortes de impuestos, un mayor control del gasto y medidas para impulsar la inversión privada. El próximo presidente deberá enfrentar una economía débil, un déficit fiscal creciente y una inflación en aceleración.