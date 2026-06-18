Pimco headquarters in Newport Beach, California.
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Agencia Bloomberg
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Fondos de Pacific Investment Management Co. (Pimco) apostaron US$ 2,000 millones en deuda pública local de Colombia el mes pasado, antes de la primera vuelta presidencial.

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