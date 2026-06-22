El Perú inicia una nueva etapa política y económica bajo un nuevo Gobierno, un punto de inflexión que trae consigo el reto urgente de reactivar los motores productivos del país, entre ellos la inversión. En este escenario, la prioridad absoluta de las nuevas autoridades debe centrarse en generar un clima de confianza que disipe la incertidumbre y devuelva la predictibilidad a los mercados.

Abrir espacios de diálogo técnico entre el sector público y privado se vuelve indispensable para consolidar las bases de este nuevo ciclo y asegurar un desarrollo sostenible a mediano plazo.

Para profundizar en este panorama, se llevará a cabo esta mesa del segmento Diálogos, de Gestión, de la mano de SURA, titulada “Inversiones y Elecciones: confianza, estabilidad y crecimiento en el nuevo ciclo peruano”, el cual se transmitirá a través de las redes sociales del diario, el martes 23 a las 10:00 a.m.

El evento reunirá a destacados líderes de opinión y especialistas como Mercedes Araoz, exministra de Economía y Finanzas; Iván Zárate, gerente general de Fondos SURA; Gonzalo Ruiz, economista asociado senior de Macroconsult; y Jorge Zapata, presidente de la Confiep.

Jorge Zapata, Mercerdes Araoz, Gonzalo Ruiz, Iván Zarate. Fotos: GEC / Fotocomposición: Gemini

Durante la conversación, los panelistas pondrán el foco en la inversión privada como el motor fundamental para la recuperación nacional en este nuevo periodo. En ese sentido, se discutirá la necesidad crítica de mantener reglas de juego claras, estables y predecibles, factores esenciales para atraer capitales de largo plazo y garantizar que las empresas locales e internacionales decidan apostar nuevamente por el país.

Finalmente, el encuentro ofrecerá un enfoque diferenciado sobre el comportamiento de los mercados de capitales y la gestión de activos en esta nueva coyuntura. A través de la perspectiva de Fondos SURA, se analizará la mirada estratégica que tienen los inversionistas institucionales hoy en día, detallando qué sectores resultan atractivos y cómo las primeras señales del nuevo Gobierno influyen en las decisiones de financiamiento en el país.