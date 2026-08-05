JEE oficializa la renuncia de Luis Rubio a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. Foto: Facebook Dr. Luis Rubio
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Redacción Gestión
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Mediante la Resolución N.° 05198-2026-JEE-LICN/JNE, emitida este 5 de agosto, el órgano electoral declaró procedente la renuncia voluntaria presentada por el postulante y dispuso su retiro definitivo de la lista de candidatos de la organización política.

Según el expediente ERM.2026031900, la solicitud de renuncia voluntaria fue ingresada a la mesa de partes del jurado especial el pasado 4 de agosto, un día antes del vencimiento del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción definitiva de listas de candidatos

En la carta dirigida a su partido, Rubio comunicó que dejaba la contienda electoral por “razones estrictamente personales” y calificó su decisión como “irrevocable”.

Base legal del pronunciamiento

El JEE de Lima Centro señaló que la renuncia cumple con los requisitos previstos en el artículo 40 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2026, que permite a los postulantes desistir de su candidatura dentro de los plazos fijados por el cronograma electoral.

Asimismo, precisó que el candidato presentó su renuncia por escrito, con firma certificada y el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Finalmente, el organismo electoral dispuso notificar la resolución a Luis Rubio y al personero legal de Renovación Popular mediante casilla electrónica, además de comunicar la decisión a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) para las acciones que correspondan.

JEE oficializa la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. Foto: Facebook Dr. Luis Rubio
JEE oficializa la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. Foto: Facebook Dr. Luis Rubio

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