El presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que las empresas evitan gastar recursos en tramitar permisos vigentes si se anuncia que estos podrían desaparecer pronto. (Imagen: Giancarlo Avila / @photo.gec)
El presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que las empresas evitan gastar recursos en tramitar permisos vigentes si se anuncia que estos podrían desaparecer pronto. (Imagen: Giancarlo Avila / @photo.gec)
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Guadalupe Gamboa
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La demora en la aplicación de o simplificación de procedimientos administrativos que hayan sido anunciados puede afectar a la inversión, indicó .

Durante la presentación del reporte de inflación de la entidad monetaria, Velarde se refirió a la necesidad de avanzar en la ejecución de este tipo de medidas propuestas

Muchas veces cuando se anuncia que se van a simplificar trámites, la inversión demora hasta que vea estos trámites simplificados. Usualmente cuando se anuncia algo es mejor sacarlo lo antes posible, no estar esperando. [Sino los inversionistas piensan]: ‘Para qué voy a invertir mucho en este permiso si eventualmente el permiso desaparecerá después’”, comentó a la prensa.

A pesar de estas demoras provocadas por la expectativa de la simplificación de trámites, Velarde destacó que existe un entorno favorable para la economía peruana, proyectando que la inversión privada crecerá 14% este año en un contexto de altos términos de intercambio

En general yo veo un potencial enorme en el país. Veo un interés creciente de empresas en invertir”, indicó.

Además, el jefe de la entidad monetaria recordó que se requieren una serie de reformas en varios campos si es que queremos tener un mayor crecimiento, pues “el Estado no ha estado funcionando y (tiene) una inversión pública bastante ineficiente”.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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