La demora en la aplicación de reformas o simplificación de procedimientos administrativos que hayan sido anunciados puede afectar a la inversión, indicó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante la presentación del reporte de inflación de la entidad monetaria, Velarde se refirió a la necesidad de avanzar en la ejecución de este tipo de medidas propuestas

“ Muchas veces cuando se anuncia que se van a simplificar trámites, la inversión demora hasta que vea estos trámites simplificados. Usualmente cuando se anuncia algo es mejor sacarlo lo antes posible, no estar esperando. [Sino los inversionistas piensan]: ‘Para qué voy a invertir mucho en este permiso si eventualmente el permiso desaparecerá después’ ”, comentó a la prensa.

A pesar de estas demoras provocadas por la expectativa de la simplificación de trámites, Velarde destacó que existe un entorno favorable para la economía peruana, proyectando que la inversión privada crecerá 14% este año en un contexto de altos términos de intercambio

“En general yo veo un potencial enorme en el país. Veo un interés creciente de empresas en invertir”, indicó.

Además, el jefe de la entidad monetaria recordó que se requieren una serie de reformas en varios campos si es que queremos tener un mayor crecimiento, pues “el Estado no ha estado funcionando y (tiene) una inversión pública bastante ineficiente”.