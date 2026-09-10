El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en agosto.

La autoridad monetaria argumenta que, en agosto, la inflación mensual fue de 0.07% y la inflación sin alimentos y energía de 0.02%.

En términos interanuales, la inflación aumentó de 4.1% en julio a 4.4% en agosto, principalmente por un efecto base asociado a la inflación mensual negativa registrada en agosto del año pasado. La inflación sin alimentos y energía se redujo de 4.6% a 4.5% en el mismo periodo.

Según el emisor monetario, el desvío de la inflación respecto del rango meta responde principalmente al alza de los precios de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril.

Excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1.8% interanual, y se mantiene por debajo de 2% desde abril del año pasado.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso. El presente año, no ha realizado ningún movimiento.

Expectativas

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 3% en julio a 3.1% en agosto, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación.

Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación.

Sin embargo, existe el riesgo de que el Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación

Los indicadores adelantados de la actividad económica a agosto siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, todos los indicadores de situación actual registraron una mejora respecto al mes previo, mientras que los indicadores de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista con cierta moderación.

Incertidumbre

Los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo.

Asimismo, persiste la incertidumbre en torno a las tensiones en Medio Oriente, a lo que se suman otros riesgos geopolíticos y comerciales. A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial permanecen positivas y los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.

El Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, y reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección.