La situación ya se preveía hace unos meses, incluso cuando la inflación comenzaba a desacelerarse después del fuerte salto de marzo. En junio, el presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló que esperaba que la inflación volviera al rango meta durante el 2027.

En ese entonces el BCRP proyectaba que la inflación cerraría el 2025 en 3.8%. Sin embargo, ahora especialistas consultados por Gestión apuntan a un nivel mayor.

Para Phase Consultores, la inflación anual terminaría el año incrementándose en 4.7%; le sigue Thorne & Associates con una proyección de 4.4%; mientras que Macroconsult prevé que los precios se eleven a 4.3% al cierre de 2026. En tanto BBVA Research y Scotiabank esperan un tasa de inflación de 4% y 4.2%, respectivamente.

Aunque el BCRP esperaba que la inflación converja al rango meta en 2027, algunos especialistas anticipan que el retorno podría tardar más.

¿Cuándo volvería la inflación al rango meta?

Las proyecciones consideraron que ya está prácticamente definido el escenario para lo que queda de 2026, pues la inflación no regresaría al rango meta este 2026.

“Para este año, ya no vemos que la inflación regrese al rango meta. Tendría que haber una corrección muy significativa de precios, o sea, todos los mejores escenarios tendrían que confluir de tal forma que, al menos, lleguemos a un 3%”, comentó Pamela Bernabé, economista senior de Macroconsult.

El problema, añadió, es que la comparación con los precios del año pasado seguirá jugando en contra durante los siguientes meses. Por ello, Macroconsult espera que la tasa interanual permanezca elevada y cierre el 2026 en 4.3% con sesgo al alza.

Aunque todavía considera posible que la inflación vuelva al rango durante el 2027, por ahora, las perspectivas apuntan a una tasa promedio de 3.1% al cierre de ese año.

“Lo vemos probable hasta el siguiente año, en la medida que el choque de El Niño Costero sea transitorio y se logre disipar”, indicó Bernabé.

Para BBVA Research, la inflación seguirá por encima de 4% durante varios meses y la reducción más clara recién se produciría desde el segundo trimestre de 2027, cuando se disipen las anomalías climáticas.

Una expectativa similar tiene Alfredo Thorne, director principal de Thorne & Associates, quien también espera que la inflación vuelva al rango meta en los primeros meses del próximo año, pero aún en el margen superior.

“ Puede converger al rango meta recién en marzo del siguiente año y eso es fundamentalmente por el efecto del aumento por la deflagración del gas en marzo de este año. Eso hace que la comparación sea favorable. De ahí llega al 2% recién en el 2028 ”, precisó.

Sin embargo, no todos esperan una recuperación de precios próxima. Para Phase Consultores, la perspectiva es más tardía, pues estiman que el retorno al rango meta ocurriría recién durante el primer trimestre de 2028.

El Niño y los alimentos que ya están subiendo

Mientras la inflación se mantiene por encima del rango, uno de los factores que más atención concentra para los siguientes meses es el fenómeno de El Niño (FEN).

A nivel nacional, los primeros efectos ya aparecen en algunos productos de la canasta. En agosto, el INEI reportó que el bonito subió 13.67% en Lima debido a las limitaciones para su captura, mientras que también aumentaron el ají amarillo molido (28.57%), cebolla china (13.87%), maracuyá (13.13%), ají amarillo escabeche (12.15%) y ají pimiento (10.90%).

Para Bernabé, este será el principal riesgo en lo que queda del año porque puede afectar directamente la oferta de alimentos. Pero el impacto no se limita a los precios en el Perú, pues “ El Niño es un fenómeno global y está teniendo implicancia sobre granos que importamos también ”.

De hecho, según datos del BCRP, en lo que va del año, los precios de la soya han subido en más de 50%, mientras que el trigo es 48% más costoso y el maíz se ha encarecido en alrededor de 20%.

Además, la economista de Macroconsult precisó que las presiones también están relacionadas con el precio internacional del petróleo y los costos logísticos por los mayores fletes y el transporte que llega al país a través del canal de Panamá.

Mientras tanto, el encarecimiento de los combustibles puede seguir trasladándose hacia otros precios, especialmente los del transporte.

En este escenario, las medidas que plantea el Gobierno con el fondo de estabilización para amortiguar el incremento de los combustibles podrían generar cierto alivio, aunque no de manera inmediata.

“Se ha visto que estas medidas, por lo general en la historia, no tienen efecto tan inmediato. Podríamos ver algunos efectos en los siguientes meses”, explicó Bernabé.

Además, su impacto dependerá de cuánto dure el actual escenario internacional pues, mientras el conflicto geopolítico permanezca sin una tregua visible, las presiones continuarán en los siguientes meses.