La inflación llega a su nivel más alto en casi tres años y aún se esperan los efectos que podría generar el Fenómeno de El Niño. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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La inflación en Lima Metropolitana continuó acelerándose en agosto. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un incremento, en lo que va del año, de 4.44%, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Ahora se encuentra en su nivel más alto desde septiembre de 2023 y cada vez se aleja más del rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP), establecido entre el 1% y 3%.

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