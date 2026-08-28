“Se fortalecerá la promoción de proyectos en sectores con elevados encadenamientos productivos”, de acuerdo con el MEF. Foto: PCM
“Se fortalecerá la promoción de proyectos en sectores con elevados encadenamientos productivos”, de acuerdo con el MEF. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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Este viernes se publicó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, documento en el que el gobierno de Keiko Fujimori sienta las bases para el presupuesto público y crecimiento productivo del año próximo.

¿Las razones detrás de la mejor estimación para la economía peruana? El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explica que el dinamismo de la inversión privada favorecería la generación de empleo e ingresos, y sostendría el consumo de los hogares, a pesar de la contracción de pesca, manufactura y el agro por el fenómeno El Niño costero y la subida de los precios del petróleo.

El MEF añade que Perú tiene las condiciones favorables para consolidar un nuevo ciclo de inversiones, debido a su fortaleza macroeconómica, amplia integración comercial y las expectativas empresariales positivas, aupadas también por los

De esa manera, aseguran que “se fortalecerá la promoción de proyectos en sectores con elevados encadenamientos productivos”; ello, en un contexto donde el Perú dispone de una cartera diversificada de proyectos de inversión por unos US$ 116,000 millones “con potencial de ejecución en los próximos años”.

A detalle, esta cartera se compone de proyectos mineros (US$ 64,000 millones), exploración minera (US$ 757 millones), infraestructura de transporte (US$ 18,000 millones), energía (US$ 11,200 millones), irrigación (US$ 6,400 millones), telecomunicaciones (US$ 1,000 millones), inmuebles (US$ 2,300 millones) e infraestructura social (US$ 12,700 millones).

La gestión de Keiko Fujimori añade que el país cuenta también con , destinadas a obras en salud, industria, transmisión eléctrica, agua y saneamiento y educación.

Adelantan desde el MEF que continuarán promoviendo el uso de APP, proyectos en activos y otros mecanismos que permitan acelerar la ejecución de inversiones y garantizar el cierre de brechas de infraestructura.

“La ejecución de la cartera de proyectos, junto con las adendas estratégicas a los contratos vigentes, permitirá dinamizar las inversiones en transporte, energía, salud, saneamiento, educación e infraestructura productiva”, reza el MMM.

Buen ritmo de las exportaciones y confianza empresarial explican las proyecciones óptimas sobre el devenir económico del Perú en el corto plazo. Foto: difusión
Buen ritmo de las exportaciones y confianza empresarial explican las proyecciones óptimas sobre el devenir económico del Perú en el corto plazo. Foto: difusión

Con este dinamismo se generarían impactos positivos en la generación de empleo, ingresos y la demanda interna.

No más feriados a mitad de semana

Por otro lado,

No obstante, este desplazamiento de feriados no se aplicará en Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

El MEF estima que su aplicación se planificará “con la debida anticipación” a fin de dar predictibilidad al mercado desde 2027.

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