Lionel Messi disputará su último partido con la Selección Argentina de Fútbol este martes 6 de octubre, fecha en la que la escuadra subcampeona del mundo se enfrentará a Benín en el estadio Más Monumental de River Plate. Para los hinchas peruanos que evalúan viajar a Buenos Aires, el costo dependerá principalmente de los pasajes, alojamiento, alimentación y movilidad.

El anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reduce el margen para quienes todavía no han reservado su viaje, especialmente ante una eventual mayor demanda de vuelos y hospedajes debido a la proximidad del encuentro.

¿Cuánto cuesta viajar desde Lima a Buenos Aires?

Para un viaje económico de cuatro días y tres noches, se debería considerar entre US$ 700 y US$ 950 por persona (cerca de S/ 3,100), incluyendo pasajes, alojamiento, alimentación, movilidad, seguro y un margen para imprevistos, pero sin considerar la entrada al partido, estima Jorge Luis Ojeda, docente de Negocios de la UPC.

En caso de buscar mayor comodidad y aprovechar la visita para realizar actividades turísticas, el presupuesto puede subir hasta US$ 1,200 o US$ 1,650 por persona, según el nivel de gasto.

Máximo ídolo. En 21 años de carrera con la camiseta de Argentina, Messi consiguió medalla olímpica de oro y campeonar en la Copa América y Copa Mundial de la FIFA. Foto: TyC Sports

Como referencia, para un viaje hacia el Aeropuerto de Ezeiza entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre, los vuelos de Latam consultados para horarios de mañana muestran tarifas de alrededor de US$ 289 para la ida y hasta US$ 371 para el retorno, considerando únicamente equipaje de mano.

Vale enfatizar que el precio final puede variar según la fecha y hora elegida, disponibilidad y servicios adicionales, como equipaje en bodega o selección de asiento.

El precio de hospedarse en Buenos Aires

El alojamiento es otro de los principales componentes del presupuesto. Una alternativa para reducir este gasto es compartir un departamento. “Una muy buena opción es reservar un Airbnb entre varias personas; baja mucho el costo”, señala Ojeda.

En plataformas como Despegar y Booking se observan hospedajes económicos ubicados a unos 3 kilómetros del centro de Buenos Aires, desde aproximadamente US$ 82.90 (S/ 270) hasta US$ 120 (S/ 390), aunque este valor puede variar según las fechas, ubicación, número de huéspedes y características del alojamiento.

¿Cuánto costará la entrada para ver a Messi?

Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste aún no salen a la venta. Suelen venderse en la plataforma Deportick —habilitada por la AFA— entre 7 y 10 días antes de un cotejo. A modo de referencia, los precios de anteriores partidos de Argentina han mostrado diferencias importantes según la ubicación dentro del estadio. Previo al Mundial 2026, los valores registrados fueron:

Popular general: entre US$ 80 y US$ 100.

entre US$ 80 y US$ 100. Plateas medias: entre US$ 140 y US$ 300.

entre US$ 140 y US$ 300. Plateas altas/bajas: entre US$ 230 y US$ 450.

En el último encuentro de Argentina antes de la cita mundialista en Norteamérica, frente a Zambia, los precios oscilaron entre US$ 58 y US$ 316.

Estos valores sirven únicamente como referencia y no representan el precio oficial del partido Argentina-Benín. El costo definitivo dependerá de la ubicación y de la modalidad de venta.

Messi disputará su último partido en el estadio Más Monumental de River Plate. Foto: AFP/Getty Images

“La entrada debe presupuestarse por separado, porque su precio dependerá de la ubicación en el estadio y de si se consigue mediante la venta oficial o en reventa. Una ubicación preferencial puede elevar considerablemente el gasto”, explica Ojeda.

Para tener mayor holgura, Ojeda recomienda que los peruanos viajen con una bolsa de US$ 900 (S/ 3,060) más el costo de la entrada; y ya si se busca complementar la estadía en Buenos Aires con visitas a restaurantes, museos y city tour, es recomendable US$ 1,200 o US$ 1,650 por persona —entre S/ 4,080 y S/ 6,290—.

Cabe insistir en que son montos referenciales, dado que el gasto final dependerá de cuándo se compre el pasaje, el alojamiento escogido, la duración del viaje a Argentina y el precio de la entrada para el partido de despedida de Lionel Messi.