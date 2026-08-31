Lionel Messi. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la selección argentina de manera definitiva. Tras varias semanas de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el capitán de la albiceleste ha puesto punto final a una trayectoria irrepetible con su país.

señala el argentino, a través de s cuenta de Instagram.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, añadió.

Carta que escribió Messi. (Foto: Difusión)
Carta que escribió Messi. (Foto: Difusión)

Asimismo, Messi agradeció a su familia por estar siempre y para él y acompañarlo en los momentos difíciles. Del mismo modo, a cada uno de sus entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió.

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", concluyó la publicación.

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