Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la selección argentina de manera definitiva. Tras varias semanas de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el capitán de la albiceleste ha puesto punto final a una trayectoria irrepetible con su país.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", señala el argentino, a través de s cuenta de Instagram.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, añadió.

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Carta que escribió Messi. (Foto: Difusión)

Asimismo, Messi agradeció a su familia por estar siempre y para él y acompañarlo en los momentos difíciles. Del mismo modo, a cada uno de sus entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina! *Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", concluyó la publicación.