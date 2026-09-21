El partido político Renovación Popular lidera la preferencia electoral en Lima Metropolitana, el Gobierno Regional del Callao y la Provincia del Callao de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, según un simulacro de votación de Datum Internacional, presentado por Cuarto Poder.

En Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, quien figura como candidato a primer regidor de Renovación Popular, alcanzó 24.7% de votos emitidos y 28.4% de votos válidos. Carlos Bruce, de Somos Perú, ocupa el segundo lugar con 15.8% de votos emitidos y 18.2% de válidos. Francis Allison, de Avanza País, aparece tercero con 9.8% de votos emitidos y 11.3% de válidos.

Le siguen Samuel Daza, de Fuerza Popular con 6.2% emitidos y 7.1% válidos; Daniel Urresti de Podemos Perú con 5.0% emitidos y 5.8% válidos; y Elio Riera de Alianza para el Progreso con 4.2% emitidos y 4.8% válidos.

En tanto, Susel Paredes, Alberto Tejada y Oswaldo Vargas empatan con 3.2% de votos emitidos cada uno, mientras que Segundo Valdivia, del FREPAP, llega a 1.8%. Los votos en blanco suman 8.5% y los nulos, 4.7%.

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Gobierno regional y provincia del Callao

En tanto, en el Gobierno Regional del Callao, Pedro Spadaro, de Renovación Popular, obtiene 45.5% de los votos emitidos. Miguel Cordano, de Fuerza Popular, se ubica en segundo lugar con 12.6%.

Para la Provincia del Callao, César Pérez, también de Renovación Popular, registra 45.2%, mientras Joselyn Garrido, de Fuerza Popular, alcanza 13.9%.

Ficha técnica

Los simulacros realizados en Lima Metropolitana tuvieron como muestra 600 personas. Las encuestas fueron realizadas entre el 15 y el 17 de septiembre de 2026 en ciudadanos de 18 a 70 años habilitados para votar, con un margen de error de ±4.0% y un nivel de confianza de 95%.

En el caso de los simulacros realizados en la Región Callao y la Provincia del Callao incluyeron 1,700 entrevistados en cada jurisdicción. Las encuestas fueron realizadas entre el 6 y el 12 de septiembre de 2026 en ciudadanos de 18 a 70 años habilitados para votar, con un margen de error de ±2.4% y un nivel de confianza de 95%.

El simulacro fue realizado por Datum Internacional para América Multimedia.

Ficha técnica Lima Metropolitana. Foto: Datum Internacional

Ficha técnica región Callao. Foto: Datum Internacional

Ficha técnica provincia del Callao. Foto: Datum Internacional