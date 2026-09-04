La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los ciudadanos sorteados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, ya pueden validar sus datos y registrarse para recibir la compensación económica de S/ 165 , siempre que cumplan con las funciones asignadas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Cuándo serán las elecciones y qué autoridades se elegirán?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo domingo 4 de octubre en todo el país. En estos comicios, los ciudadanos elegirán alrededor de 13,000 autoridades regionales y locales.

Entre los cargos que estarán en elección figuran los gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de regidores provinciales y distritales.

¿Cuánto recibirán los miembros de mesa?

La compensación económica establecida para los ciudadanos que cumplan efectivamente con su labor como miembros de mesa asciende a S/ 165, monto equivalente al 3% de una UIT, de acuerdo con la legislación vigente.

Las Elecciones Regionales y Municipales serán el 4 de octubre. Conoce qué deben hacer los miembros de mesa para recibir la compensación económica. Foto: ONPE.

La ONPE precisó que el pago corresponde a quienes desempeñen las funciones propias del presidente, secretario o tercer miembro de mesa y participen activamente en las etapas de instalación, sufragio y escrutinio.

¿Cómo registrarse para recibir los S/ 165?

Los miembros de mesa pueden ingresar a la plataforma habilitada por la ONPE para realizar el registro y acceder posteriormente al pago: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/.

Al ingresar a la plataforma de compensación económica, el ciudadano deberá seleccionar el idioma en el que desea realizar el registro: español o quechua.

Luego podrá escoger una de las siguientes modalidades para recibir el pago:

Abono en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank.

Depósito mediante la billetera digital Yape.

Cobro en una ventanilla del Banco de la Nación.

¿Qué ocurre si el miembro de mesa no se registra?

La falta de registro digital no implica la pérdida de la compensación. Los ciudadanos que hayan sido sorteados como miembros de mesa y cumplan con su función, pero no completen el registro en línea, también podrán acceder a los S/ 165.

Asimismo, quienes ejerzan como miembros de mesa sin haber sido sorteados podrán recibir la misma compensación. Sin embargo, en ambos casos el pago se realizará físicamente en cualquier agencia del Banco de la Nación, sin posibilidad de elegir entre las tres modalidades disponibles para quienes sí se registren en la plataforma.