Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que seguirán evaluando los recursos ligados a exclusiones y tachas de candidatos de las elecciones regionales y municipales 2026 hasta el 5 de septiembre.

En diálogo con la prensa, enfatizó que más tardar esa fecha se tendrá publicada la lista definitiva de aspirantes a las ERM 2026.

Al ser consultado por la decisión del JEE Morropón de excluir a un alcalde que postulaba como primer regidor, evitó pronunciarse dado que “podría ser materia de un recurso de apelación”.

Añadió que el JNE extendió hasta el último domingo el plazo para que los Jurados Electorales Especiales resuelvan los expedientes de candidaturas: pasó de 2,000 casos a la espera a unos 60. Con esta prórroga se logró avanzar en la depuración de candidaturas observadas.

Burneo sostuvo que las exclusiones pueden darse cuando un candidato omite declarar antecedentes, específicamente de carácter penal; mientras que los de antecedentes civiles pueden corregirse con anotaciones marginales, aunque algunos pueden desencadenar una exclusión.

El JNE continuará atendiendo los casos que sean necesarios hasta el 5 de septiembre. Foto: Cesar Campos/@photo.gec

Finalmente, detalló que el Pleno del JNE realiza audiencias para revisar recursos relacionados con exclusiones y tachas, la mayoría relacionadas con supuestas omisiones de los aspirantes.