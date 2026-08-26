Lista definitiva de candidatos para las ERM 2026 se conocerá el 5 de septiembre, informó Burneo. Foto: Andina
Lista definitiva de candidatos para las ERM 2026 se conocerá el 5 de septiembre, informó Burneo. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que seguirán evaluando los hasta el 5 de septiembre.

En diálogo con la prensa, enfatizó que más tardar esa fecha se tendrá publicada la lista definitiva de aspirantes a las ERM 2026.

, evitó pronunciarse dado que “podría ser materia de un recurso de apelación”.

Añadió que el JNE extendió hasta el último domingo el plazo para que los Jurados Electorales Especiales resuelvan los expedientes de candidaturas: pasó de 2,000 casos a la espera a unos 60.

Burneo sostuvo que las exclusiones pueden darse cuando un candidato omite declarar antecedentes, específicamente de carácter penal; mientras que los de antecedentes civiles pueden corregirse con anotaciones marginales, aunque algunos pueden desencadenar una exclusión.

El JNE continuará atendiendo los casos que sean necesarios hasta el 5 de septiembre. Foto: Cesar Campos/@photo.gec
El JNE continuará atendiendo los casos que sean necesarios hasta el 5 de septiembre. Foto: Cesar Campos/@photo.gec

Finalmente, detalló que el Pleno del JNE realiza audiencias para revisar recursos relacionados con exclusiones y tachas, la

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones regionales y locales 2026: debates de candidatos comenzaran el 13 de septiembre
ONPE destruirá las cédulas de las Elecciones Generales 2026 este fin de semana
Elecciones municipales y regionales: así quedaron las ubicaciones en cédulas de sufragio
Elecciones Regionales y Municipales: ¿cuándo y cómo serán los comicios?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.