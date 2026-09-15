Electroperú avanza con una batería de 35 MW para el Centro de Producción Mantaro, actualmente en fase de licitación. (Foto: Difusión)
Electroperú avanza con una batería de 35 MW para el Centro de Producción Mantaro, actualmente en fase de licitación. (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
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La Empresa de Electricidad del Perú (Electroperú) busca darle un papel más amplio al almacenamiento de energía dentro de su operación. La empresa no solo avanza con un proyecto para incorporar baterías en Mantaro (Huancavelica), sino que también evalúa llevar esta tecnología a sus nuevos centros de producción, abriendo una nueva alternativa para gestionar la oferta eléctrica.

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