Las regiones de Arequipa, Ica, Piura y Lambayeque congregan a cinco proyectos de centrales eólicas que cuentan con concesión definitiva de generación, promoviendo inversiones estimadas de US$ 1,073.6 millones, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Dichas iniciativas forman parte de la cartera de proyectos que inyectarán energía renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y en conjunto, suman una capacidad instalada de 988.2 megavatios (MW) , permitiendo incrementar significativamente la generación eléctrica con recursos renovables.

En detalle, en Arequipa se ejecutan dos proyectos: el Parque Eólico Caravelí, actualmente en etapa de construcción con una capacidad de 219,6 MW; y el Parque Eólico Muyu con capacidad de 142.6 MW, en fase de estudios. En Ica se desarrolla el Parque Eólico Guarango, con una capacidad de 330 MW.

Por su parte, en Piura se impulsa el Parque Eólico Emma de 72 MW de capacidad; mientras que en Lambayeque se prevé la ejecución de la Central Eólica Mórrope, con una capacidad de 224 MW.

Generación eléctrica con centrales eólicas y solares incrementó en 129% y 27%, respectivamente, en agosto 2024. (Foto: Minem)

Aprovechamiento del potencial renovable

El director general de Eficiencia Energética del Minem, Jhonwert Retamozo, resaltó que estos proyectos impulsan la diversificación de la matriz energética y la seguridad energética.

“El desarrollo de parques eólicos en distintas regiones del país permite aprovechar nuestro potencial renovable y avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible y competitivo”, señaló.

Destacó que estas iniciativas no solo incrementarán la capacidad de generación con energías renovables, sino que también dinamizarán las economías regionales y generarán oportunidades para la población.