El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que se ejecutará un proyecto de abandono permanente de 34 pozos petroleros de alto riesgo, los cuales están ubicados en Talara (Piura).

Para este plan se invertirán S/ 21.6 millones a fin de remediar los pasivos ambientales que dejó la actividad de extracción petrolera.

Desde la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) se suscribió un acuerdo con el consorcio Alum & Perutractor para la remediación de los pasivos en Talara, el cual se ejecutará desde este mes hasta febrero del 2027.

Minem recordó que entre Piura y Tumbes existen unos 1,200 pozos petroleros operativos. Se espera remediar pasivos ocasionados por pozos no sellados herméticamente. Foto: Andina

Según el Minem, será la primera intervención directa del Estado orientada a la remediación de pasivos ambientales generados por actividades de hidrocarburos.

En detalle, se intervendrán 33 pozos en La Brea y uno en Lobitos. El Minem prevé atender al 21% del total de pozos de alto riesgo identificados a nivel nacional, a beneficio de 14,000 ciudadanos de Talara.

El proyecto de abandono permanente no solo permitirá controlar los riesgos a la salud y a la calidad del ambiente, sino que permitirá recuperar el valor de los terrenos para la comunidad.

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Efraín Soto, titular de la DGAAH, indicó que la firma del contrato es el primer paso para remediar los pasivos que tienen muchos años sin haber sido sellados herméticamente.